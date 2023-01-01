На Вознесенском тушат пожар в коммуналке исторического здания. Водители сообщают о перекрытиях

Огонь охватил коммунальную квартиру в Адмиралтейском районе Петербурга вечером первого января. Пожару присвоен дополнительный номер № 1 БИС.



Как сообщает городское МЧС, сигнал о возгорании в 18 доме на Вознесенском проспекте поступил в 19:54. Пламя разгорелось в 8-комнатной коммунальной квартире. Площадь пожара составила 30 «квадратов».

Из горящей квартиры эвакуированы 4 человека. С нижележащих этажей вывели ещё 6 человек. К ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники и 32 человека личного состава.



Водители сообщают о перекрытии движения на Вознесенском проспекте. Согласно сервису, «Яндекс.Пробки», движение транспорта также затруднено на набережной реки Мойки и улице Декабристов.