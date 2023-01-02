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    Задержан предполагаемый виновник пожара на Вознесенском проспекте. К огню могла привести сердечная драма

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    После пожара в коммуналке на Вознесенском проспекте задержан предполагаемый поджигатель. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 января.

    В отдел полиции доставлен 35-летний наладчик оборудования кондитерской фабрики. Ранее мужчина проживал с одной из обитательниц коммунальной квартиры, но отношения были разорваны. По версии следствия, горожанин поджёг входную дверь на шестом этаже, а затем дал дёру. Полицейские настигли его на набережной реки Мойки. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, также возбуждено уголовное дело по 167 статье УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

    В прошлом задержанный был осуждён за пьяную езду и приговорён к обязательным работам.

    Пожар в доме-памятнике на Вознесенском, 18 разгорелся около 20:00 первого января. Спасатели эвакуировали 10 человек. Никто не пострадал.

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