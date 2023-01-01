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    Спасатели потушили пожар в коммуналке на Вознесенском

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    Огонь ликвидирован в восьмикомнатной коммунальной квартире на Вознесенском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга первого января.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

    Пожар в 18 доме на Вознесенском проспекте разгорелся около 20:00. Площадь возгорания составила 30 квадратов. Спасатели эвакуировали 10 человек. Водители сообщали о перекрытии движения на Вознесенском проспекте. К 22:30 движение восстановлено.

    Доходный дом Е. М. Орлова на Вознесенском, 18 построен в начале XX века. Здание является памятником регионального значения.

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