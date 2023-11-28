В Сочи прогнозируют смерчи над морем. В потрепанном стихией городе убирают обломки

«Шторм века», обрушившийся на юг России, в том числе на город-курорт Сочи, еще не до конца отпустил побережье. Есть опасность появления смерчей, синоптики ждут усиления ветра.

По данным метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба администрации Сочи. А утром и днем 29 ноября синоптики прогнозируют сильный ветер, местами до 15–20 м/с. Жителям и гостям курортного города рекомендуют не ходить к воде и не оставлять машины под деревьями и различными конструкциями — вроде рекламных щитов.