В Сочи прогнозируют смерчи над морем. В потрепанном стихией городе убирают обломки

«Шторм века», обрушившийся на юг России, в том числе на город-курорт Сочи, еще не до конца отпустил побережье. Есть опасность появления смерчей, синоптики ждут усиления ветра.
По данным метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба администрации Сочи. А утром и днем 29 ноября синоптики прогнозируют сильный ветер, местами до
Сегодня в Сочи начали расчищать набережные после двухдневного шторма. Больше всего от удара стихии пострадали 50 городских пляжей, но волнение моря пока не позволяет приводить в порядок саму пляжную полосу, поэтому работают на набережных и приморских зонах. За пару часов с главной морской набережной Сочи собрали более 2 тонн гальки.
Автор: Администрация города Сочи
Сильнейший шторм достиг черноморского побережья на выходных. Сначала под удар попал Крым, затем стихия обрушилась на Краснодарский край. Пострадали Ростовская область, регионы Кавказа. Накануне циклон добрался до Москвы, устроив в столице снежный апокалипсис. Известно о четверых погибших: тело одного нашли во время шторма в Сочи, один погиб в Новороссийске, еще по одному — в селе Морское под Судаком и в Керченском проливе. Сообщалось также более чем о 20 пострадавших на юге России.
Начальник ВНИИ ГОЧС России Максим Бедило, выступая накануне на селекторном совещании министерства, сообщил, что специалисты института на текущей неделе прогнозируют порывы ветра до