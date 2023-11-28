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    Что мне снег, что мне зной. Как живет Петербург в снежном плену

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Пока коммунальщики борются с последствиями снегопада, а осадки вновь начинают засыпать Петербург, горожанам приход зимы 28 ноября оказался по душе.

    Днем во вторник температура воздуха поднялась до ноля градусов, а белый, пока еще чистый снег превратил Петербург в зимнюю сказку. Поэтому горожане массово стекаются на улицу к обеду. Офисные работники успевают только сфотографировать красоту, а вот студенты и туристы задерживаются, например чтобы поиграть в снежки.

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    Даже в такую погоду на Дворцовой площади продолжают устанавливать гигантскую горку высотой 8 метров. Работать аттракцион начнет 9 декабря. Кстати, в прошлом году горка была на метр выше.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Уборка улиц Петербурга хоть и идет полным ходом, но главные городские достопримечательности — Дворцовую площадь и сквер перед Исаакиевским собором — все еще украшают сугробы и сваленный снег. Трудно ходить и простым жителям, и царским особам.

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    И главный атрибут сегодняшних улиц Петербурга — не только снег, но и снегоуборочные машины.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    По данным Водоканала, за минувшие сутки снегоплавильные пункты города приняли 13 тысяч кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году к концу целого ноября разгрузили всего 693 кубометра. В 2023 году холодный сезон уже принес в 50 раз больше снега — 35 тысяч кубов.

    О том, как Петербург боролся с последствиями снегопада с самого утра, по минутам можно узнать в материале «Фонтанки».

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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