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    На трассе М-11 сажали вертолет и разгребали тысячную пробку. Этого требовала легенда

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    На трассе М-11 между Петербургом и Москвой провели учения по ликвидации последствий ДТП. На магистраль сажали вертолет, управлял всем министр.

    Учения прошли 28 ноября в трёх местах — на 668-м, 643-м и 547-м км участка М-11 от Петербурга до Великого Новгорода, его обслуживает компания «Магистраль двух столиц». Руководил ими глава МЧС России Александр Куренков.

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    Согласно легенде, на 643-м км случилось ДТП с двумя автомобилями, один из них врезался в барьер, движение в обе стороны оказалось заблокировано. В пробке встали более 1 000 легковых машин и 300 грузовиков, а также 80 междугородных автобусов. Подъезд спецтехники тоже был крайне затруднён.

    В учениях приняли участие более 100 человек личного состава и 27 единиц спецтехники: это были различные подразделения МЧС, дежурные бригады скорой помощи, представители ОМВД России по Тосненскому району, служба аварийных комиссаров «Автодор-Платные дороги», Добровольное пожарное объединение «ЧАЩА», эксплуатационные службы операторов «Магистрали двух столиц» — «Оператор Скоростных Автомагистралей Северо-Запад и «Управление Северной Автомагистралью». «Пострадавшего» забирал вертолет санитарной авиации МЧС России и территориального центра медицины катастроф Ленобласти.

    Как отмечают в компании «Магистраль двух столиц», участники тренировки продемонстрировали профессиональную и слаженную работу по ликвидации чрезвычайной ситуации.

    Добавим, в последние два дня в Петербурге и Ленобласти идет сильный снег, происходят и реальные ДТП на трассах и на улицах города. Как коммунальные службы справляются с последствиями циклона — читайте и смотрите на «Фонтанке».

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    Комментарии 9

    Гость28 Ноя 2023 в 15:10
    Бег. Лав. (?)
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