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    Большой снег пришел в Петербург. Показываем, как город пережил последствия метели

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    2 комментария

    Любовь Хмелевская

    В ночь с 27 на 28 ноября Петербург накрыло первым по-настоящему серьезным снегопадом в этом сезоне. Мело всю ночь, заснеженными оказались не только дороги и тротуары, но и взлетно-посадочные полосы. Автомобилисты томились в пробках, пешеходы — в ожидании общественного транспорта, туристы — в аэропортах.

    «Фонтанка» показывает, что пережил город. На улице Челюскина застрял лазурный автобус. Случай не уникальный — подобная ситуация уже была в прошлом году: 13 декабря транспорт выкапывали всем миром вместе с детьми. На Суздальском проспекте этой ночью напора стихии не выдержал столб.

    К утру передвигаться по городу местами стало совсем сложно. Пример с заснеженного переулка Крылова. Там корреспондент «Фонтанки» заметил мужчину с тростью, который с трудом преодолевал снежные препятствия. К последствиям снегопада с утра добавился прорыв: дороги затопило в районе проспекта Науки.

    Синоптики говорят, снежная погода добралась до Петербурга с юга России: сильный шторм начался в Крыму, а затем перебрался в Сочи. В Смольном водителей попросили пересесть на общественный транспорт, а сотрудников перейти на «удаленку».

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