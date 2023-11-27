С начала холодов Петербургу намело 16 см снега, больше трети — за один день

Прошедшая неделя, с 20 по 26 ноября, принесла в Петербург настоящую зиму и первый залповый снегопад. Непростую погоду ждут в городе и в понедельник, 27 ноября.
Всего с начала холодного периода в Петербурге выпало 16 см снега, причем от 5 до 7 см из них насыпало 23 ноября, когда в город пришел первый залповый снегопад, сообщает 27 ноября пресс-служба комитета по благоустройству. За неделю с городских улиц вывезли почти 22 тысячи кубометров снежных масс. Помимо осадков, на полигон вывезли почти 1 тысячу кубометров мусора и более 500 тонн смёта.
В понедельник Петербургу обещают сильный ветер и метель. Городские улицы днем убирают 777 машин и 903 сотрудника дорожных служб. В парках и скверах садовники чистят дорожки и посыпают их песком — соль и реагенты там использовать запрещено. По вопросам уборки работает горячая линия ведомства по телефону 314-60-13 и горячие линии подведомственных предприятий, номера которых опубликованы на сайте комитета.
С 15 часов 27 ноября в Петербурге почти на сутки объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Метель ожидают к вечеру, пока она подошла к юго-востоку Ленобласти. Снег продолжит засыпать Петербург и в последующие дни.