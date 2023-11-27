С начала холодов Петербургу намело 16 см снега, больше трети — за один день

Прошедшая неделя, с 20 по 26 ноября, принесла в Петербург настоящую зиму и первый залповый снегопад. Непростую погоду ждут в городе и в понедельник, 27 ноября.



Всего с начала холодного периода в Петербурге выпало 16 см снега, причем от 5 до 7 см из них насыпало 23 ноября, когда в город пришел первый залповый снегопад, сообщает 27 ноября пресс-служба комитета по благоустройству. За неделю с городских улиц вывезли почти 22 тысячи кубометров снежных масс. Помимо осадков, на полигон вывезли почти 1 тысячу кубометров мусора и более 500 тонн смёта.