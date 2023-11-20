Водителя «Мерседеса», давившего людей у ресторана под Новгородом, отправили под арест

В Новгородской области избрали меру пресечения водителю, обвиняемому в покушении на двоих человек. После ссоры в ресторане мужчина сел за руль и въехал в толпу, где стояли обидчики.

Суд по ходатайству следователя постановил заключить под стражу 35-летнего жителя Новгородской области, обвиняемого в покушении на убийство двоих лиц по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает 20 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября после конфликта в одном из кафе в городе Боровичи мужчина на автомобиле Mercedes умышленно наехал на группу людей на улице. Произошедшее попало на видео.