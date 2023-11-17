«Прекратите этот ужас, пожалуйста». Как по-разному оценивают жестокие сроки Баязитовой и Скочиленко

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Приговор художнице Александре Скочиленко, по которому ей предстоит провести в тюрьме 7 лет, и 14 лет, которые запросило обвинение для журналистки Александры Баязитовой, вызвали бурю эмоций среди лидеров мнений. Большинство назвали это перебором, хотя нашлись и те, кто считает, что всё нормально.



Стоит отметить, что большинство провластных персон в первую очередь обратили внимание на новость о том, что прокуратура запросила 14 лет для журналистки Александры Баязитовой. Об этом написала, например, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, она сама оказывалась в ситуации, когда с нее требовали деньги за «блок на негатив», но 14 лет — это слишком.



«Всё это я проходила и прохожу на собственной шкуре, с тех пор, как участникам пикника показалось, что с этой шкуры, как с той паршивой овцы, можно содрать хоть шерсти клок. Таков, к сожалению, обычный бизнес значительной части неофициальной отечественной медийки — и все об этом знают. Сама я заявлений о вымогательстве в таких случаях никогда не подавала и не подам, поскольку упекать кого бы то ни было в тюрьму из личных интересов противоречит моей религии. Я считаю, что 14 лет для незнакомой мне журналистки Баязитовой — это Голунов дубль два и вообще зверство. Прекратите этот ужас, пожалуйста», — написала Симоньян.



10 августа 2023 года в Москве суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову, медиатехнолога Ольгу Архарову и журналиста Александру Баязитову. Их считают администраторами телеграм-каналов «Финансовый Караульный», «Адские бабки» и «Небрехня» и вменяют им вымогательство у «Ростеха» и Промсвязьбанка денег за так называемый блок на негатив. Чурилова вину признала, Архарова — частично, Баязитова считает себя невиновной. Основательница Daily Storm, экс-советница Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова у себя в Telegram-канале задалась непростыми вопросами. Она удивилась, что Дарье Треповой могут дать 15 лет за убийство Максима Фомина, а журналисту Александре Баязитовой грозит 14 лет за расследование. «Прекрасному журналисту-расследователю Саше Баязитовой дают 14 лет. Мы все знаем, что Саша не вымогатель, не информационный рэкет. Говорят, что она вымогала с топ-менеджера Промсвязьбанка 400 тысяч за блок на негатив. Ее переписки не было ни с кем. Вину она не признает», — написала Кашеварова.

Также она вспомнила обмен плененных командиров «Азова»* (украинский полк «Азов» признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории страны. — Прим. ред.) и отметила, что никого не наказали за воровство средств на обмундирование армии.

«Чем же так страшна Сашка Баязитова, что экстремисты, убийцы, террористы — просто дети перед ней по меркам нашего правосудия? Что ж такого она нарыла-то на Промсвязьбанк? Куда я, да и поважнее меня люди, только не обращались, но система бьет по своим неумолимо, прощая врагов. Несоизмеримо то, что грозит Саше, и то, что убийцы/насильники/коррупционеры получают меньшие сроки, а то и вовсе подлежат помилованию», — заявила журналистка.



Она отметила, что многие чиновники знают Баязитову, кидают ссылки друг другу по ее делу и в кулуарах недоумевают, что по личной инициативе банкира ее теперь посадят.

Ей ответил также в Telegram журналист ВГТРК, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев. По его словам, большинство молчит, потому что считает, что «начальству виднее», что «без меня разберутся» и «зачем мне что-то делать, ещё прилетит». А кому-то просто страшно, пишет Медведев.

«Я уверен, что власть это не подарок, а ответственность. Перед Богом. Если ты представитель власти, или лидер мнений, то молчание твоё прежде всего видит Господь. Я Баязитову лично не знаю. И про её историю узнал не сразу. Попов Женя, как депутат, писал запросы в разные структуры. Я тоже писал. Как видно, не очень помогло. Петру Верзилову**, который сейчас воюет против нашей страны в рядах то ли какого-то Легиона, то ли РДК (одна херня на самом деле), суд заочно даёт 8 с половиной лет. Боевикам «Азова»* за военные преступления дают меньше 10 лет. А Баязитовой просят 14 лет», — написал Медведев.

Адвокат Сталина Гуревич напомнила приговоры по резонансным делам последних лет. Например, фигуранты дела по хищению 125 млн рублей бюджетных средств при строительстве на космодроме «Восточный» получили от 4 до 5 лет лишения свободы, а глава Раменского района МО Кулаков получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы за убийство любовницы.

«Неужели гособвинение считает, что Баязитова социально опаснее вышеперечисленных? Надеюсь, что суд все же вспомнит о целях и задачах уголовного судопроизводства. Вряд ли, если суд признает ее виновной, можно предполагать, что подсудимая исправится при фактически пожизненном, с учетом ее здоровья, приговоре», — отметила адвокат.



Требование 14 лет колонии для Баязитовой — это «абсолютно дикая история», считает военный корреспондент Роман Сапоньков.

«Сам по себе «блок на негатив» штука мерзкая, никто не спорит. Да и личности, которые у нее блок покупали, тоже люди не менее «достойные». Надо жить честно и по закону. Но 14 лет. За убийство не всегда столько дают, нужно постараться», — заявил Сапоньков.

Обычно суд дает такой срок за двойное убийство или убийство, совершённое с особой жестокостью, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва. Обвиняемому в изнасиловании назначают наказание гораздо мягче, подчеркнула она.

«Это не просто запредельный срок, мне кажется, он никогда не звучал по обвинениям подобного рода. Я промониторила уголовную практику — если подобное случалось, если человека подозревали в вымогательстве, то суд назначал ему максимум шесть лет, но никак уж не 14. Обычно этот срок применяется в случаях убийства с особой жестокостью, двойного убийства. Совершенно дико звучит, когда женщине, журналистке с высшим образованием, тем более больной, просят назначить 14 лет. В то время как насильнику, у которого несколько серий нападений на женщин, могут попросить, например, 10 лет. Это некий тренд, который сейчас уже обрёл такую форму сюра», — подчеркнула Меркачёва.



«Чудовищный срок. Чудовищное решение прокуратуры. Убийца Политковской выходит, сумасшедший садист-убийца Пехтелевой выходит (не просидев и года), а для больной журналистки Саши Баязитовой запрашивают 14 лет. Она с прошлого августа сидит в СИЗО с сахарным диабетом, если что. Русская справедливость выглядит так. «Вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Ушакова». Угу, схема понятна», — написала Ксения Собчак.



Политолог Сергей Марков задался вопросом, а есть ли в принципе состав преступления в так называемом требовании денег за «блок на негатив» или это просто пиар-работа.

«Компания договаривается со СМИ, что это СМИ не будет про неё ничего негативного печатать, — преступление-то здесь где? Что инициатива была со стороны СМИ? Не надо карикатуризировать Справедливость. Не надо изображать зверскость российской государственной системы. Уточню: сами мы никогда не занимались этими «блоками на негатив» и Баязитову эту лично не знаем. Но чувство справедливости и патриотизм требуют от нас сказать — жёстче надо с врагами, а не со своими больными тётками», — отметил Марков.



Он же написал о художнице Александре Скочиленко, которую 16 ноября приговорили к семи годам лишения свободы. По его мнению, за это несут ответственность те, «кто во время следствия уговаривал её не признавать свою вину и обещал, что, дескать, настаивай на своём, а американцы скоро свергнут Путина, и ты скоро выйдешь на свободу в славе».

«Поверить в это могут только умственно отсталые. Вот так и есть их главная сейчас технология — находить умственно отсталых и обманывать их и заставлять идти на прямой конфликт с российской тяжёлой властной машиной. А они сидят в Варшаве и Вильнюсе и весело потирают ручки, используя трагедию по сути умственно отсталых людей для своей антироссийской пропаганды. Поэтому те, кто подталкивает умственно отсталых людей к акциям, виновны в тюремных годах несчастных, не способных самостоятельно мыслить людей», — подчеркнул Марков.



Александру Скочиленко задержали в Петербурге 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Гособвинитель просил для Скочиленко 8 лет лишения свободы. 16 ноября суд зачитал приговор — 7 лет колонии.

Журналист Юрий Дудь** отметил несоразмерность наказания совершенному Скочиленко преступлению. Он отметил, что 7 лет за замену ценников способны лишить веры в людей.



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ДУДЕМ ЮРИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ДУДЯ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

«Весной 2022 года Саша Скочиленко поменяла ценники в магазине «Перекресток» на несколько стикеров (…). Вчера за это ее посадили в тюрьму на 7 лет. Если что, это не фигура речи; преступление, по мнению российского суда, состояло именно в замене ценников. Даже на фоне рутинизации репрессий это выглядит абсолютно чудовищным приговором, который окончательно лишает и сил, и веры в человека», — подчеркнул Дудь.

Приговор Скочиленко режиссер Александр Сокуров назвал «надругательством над народом, над человеком». Он заявил, что девушку судили за ее убеждения, а «содержания преступления» в ее действиях нет.

«Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то. Если говорить просто, то содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии. Это не предмет для прокурора, судьи, тут нет содержания, тут нет преступления. А общественная дискуссия, если бы она могла осуществляться в нашей стране, то она как раз для общественной дискуссии. И тема, и проблема, если угодно. На мой взгляд, это просто унижение судебного процесса — заставлять прокурора и судью заниматься этой ситуацией. Общественное обсуждение должно быть, дискуссия общественная», — заявил режиссер «Газете.Ru».



А вот член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова, кажется, не считает приговор Скочиленко чрезмерным.

«Смотрю я на эту художницу, сегодня получившую семь лет за фейки о российской армии. Меняла ценники в магазине на записочки о солдате. Улыбается. Зачем? Ясно же, видно ж, что это — натужная поза. Еще кофтеечку смешную надела. И это — тоже поза. Что-то говорит в своей защитной речи о том, что суд должен принять во внимание ее храбрость — она поступила в соответствии со своими моральными ориентирами и не прогнулась в «плену». А я смотрю и думаю — а там есть хоть какие-то моральные ориентиры, кроме желания быть в образе? Зачем сейчас это притворство? Даже я слушаю этот приговор без улыбки», — написала Ахмедова.



«Очередную умственно отсталую дуру (Александру Скочиленко), приговорили к 7 годам лишения свободы, за дискредитацию ВС РФ», — пишет бизнесмен Илья Мерш в Telegram-канале «Старше Эдды». Срок автора не смущает. Гораздо больше его возмущает, что Скочиленко называют художницей.



«Меня в случае с приговором не устраивает одно, почему преступницу называют художницей? Необходимо, конечно, пересмотреть критерии, по которым людям творческих профессий присваиваются названия должностей», — считает автор «Старше Эдды».



Мнения изучал Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

*украинский полк «Азов» признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории страны.

** физическое лицо или СМИ, признанное Минюстом России иностранным агентом.