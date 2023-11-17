«Прекратите этот ужас, пожалуйста». Как по-разному оценивают жестокие сроки Баязитовой и Скочиленко

Приговор художнице Александре Скочиленко, по которому ей предстоит провести в тюрьме 7 лет, и 14 лет, которые запросило обвинение для журналистки Александры Баязитовой, вызвали бурю эмоций среди лидеров мнений. Большинство назвали это перебором, хотя нашлись и те, кто считает, что всё нормально.
Стоит отметить, что большинство провластных персон в первую очередь обратили внимание на новость о том, что прокуратура запросила 14 лет для журналистки Александры Баязитовой. Об этом написала, например, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, она сама оказывалась в ситуации, когда с нее требовали деньги за «блок на негатив», но 14 лет — это слишком.
«Всё это я проходила и прохожу на собственной шкуре, с тех пор, как участникам пикника показалось, что с этой шкуры, как с той паршивой овцы, можно содрать хоть шерсти клок. Таков, к сожалению, обычный бизнес значительной части неофициальной отечественной медийки — и все об этом знают. Сама я заявлений о вымогательстве в таких случаях никогда не подавала и не подам, поскольку упекать кого бы то ни было в тюрьму из личных интересов противоречит моей религии. Я считаю, что 14 лет для незнакомой мне журналистки Баязитовой — это Голунов дубль два и вообще зверство. Прекратите этот ужас, пожалуйста», — написала Симоньян.
10 августа 2023 года в Москве суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову, медиатехнолога Ольгу Архарову и журналиста Александру Баязитову. Их считают администраторами телеграм-каналов «Финансовый Караульный», «Адские бабки» и «Небрехня» и вменяют им вымогательство у «Ростеха» и Промсвязьбанка денег за так называемый блок на негатив. Чурилова вину признала, Архарова — частично, Баязитова считает себя невиновной.
Основательница Daily Storm, экс-советница Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова у себя в Telegram-канале задалась непростыми вопросами. Она удивилась, что Дарье Треповой могут дать 15 лет за убийство Максима Фомина, а журналисту Александре Баязитовой грозит 14 лет за расследование. «Прекрасному журналисту-расследователю Саше Баязитовой дают 14 лет. Мы все знаем, что Саша не вымогатель, не информационный рэкет. Говорят, что она вымогала с топ-менеджера Промсвязьбанка 400 тысяч за блок на негатив. Ее переписки не было ни с кем. Вину она не признает», — написала Кашеварова.
Также она вспомнила обмен плененных командиров «Азова»* (украинский полк «Азов» признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории страны. — Прим. ред.) и отметила, что никого не наказали за воровство средств на обмундирование армии.
«Чем же так страшна Сашка Баязитова, что экстремисты, убийцы, террористы — просто дети перед ней по меркам нашего правосудия? Что ж такого она нарыла-то на Промсвязьбанк? Куда я, да и поважнее меня люди, только не обращались, но система бьет по своим неумолимо, прощая врагов. Несоизмеримо то, что грозит Саше, и то, что убийцы/насильники/коррупционеры получают меньшие сроки, а то и вовсе подлежат помилованию», — заявила журналистка.
Она отметила, что многие чиновники знают Баязитову, кидают ссылки друг другу по ее делу и в кулуарах недоумевают, что по личной инициативе банкира ее теперь посадят.
Ей ответил также в Telegram журналист ВГТРК, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев. По его словам, большинство молчит, потому что считает, что «начальству виднее», что «без меня разберутся» и «зачем мне что-то делать, ещё прилетит». А кому-то просто страшно, пишет Медведев.
«Я уверен, что власть это не подарок, а ответственность. Перед Богом. Если ты представитель власти, или лидер мнений, то молчание твоё прежде всего видит Господь. Я Баязитову лично не знаю. И про её историю узнал не сразу. Попов Женя, как депутат, писал запросы в разные структуры. Я тоже писал. Как видно, не очень помогло. Петру Верзилову**, который сейчас воюет против нашей страны в рядах то ли какого-то Легиона, то ли РДК (одна херня на самом деле), суд заочно даёт 8 с половиной лет. Боевикам «Азова»* за военные преступления дают меньше 10 лет. А Баязитовой просят 14 лет», — написал Медведев.
Адвокат Сталина Гуревич напомнила приговоры по резонансным делам последних лет. Например, фигуранты дела по хищению
«Неужели гособвинение считает, что Баязитова социально опаснее вышеперечисленных? Надеюсь, что суд все же вспомнит о целях и задачах уголовного судопроизводства. Вряд ли, если суд признает ее виновной, можно предполагать, что подсудимая исправится при фактически пожизненном, с учетом ее здоровья, приговоре», — отметила адвокат.
Требование 14 лет колонии для Баязитовой — это «абсолютно дикая история», считает военный корреспондент Роман Сапоньков.
«Сам по себе «блок на негатив» штука мерзкая, никто не спорит. Да и личности, которые у нее блок покупали, тоже люди не менее «достойные». Надо жить честно и по закону. Но 14 лет. За убийство не всегда столько дают, нужно постараться», — заявил Сапоньков.
Обычно суд дает такой срок за двойное убийство или убийство, совершённое с особой жестокостью, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва. Обвиняемому в изнасиловании назначают наказание гораздо мягче, подчеркнула она.
«Это не просто запредельный срок, мне кажется, он никогда не звучал по обвинениям подобного рода. Я промониторила уголовную практику — если подобное случалось, если человека подозревали в вымогательстве, то суд назначал ему максимум шесть лет, но никак уж не 14. Обычно этот срок применяется в случаях убийства с особой жестокостью, двойного убийства. Совершенно дико звучит, когда женщине, журналистке с высшим образованием, тем более больной, просят назначить 14 лет. В то время как насильнику, у которого несколько серий нападений на женщин, могут попросить, например, 10 лет. Это некий тренд, который сейчас уже обрёл такую форму сюра», — подчеркнула Меркачёва.
«Чудовищный срок. Чудовищное решение прокуратуры. Убийца Политковской выходит, сумасшедший садист-убийца Пехтелевой выходит (не просидев и года), а для больной журналистки Саши Баязитовой запрашивают 14 лет. Она с прошлого августа сидит в СИЗО с сахарным диабетом, если что. Русская справедливость выглядит так. «Вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Ушакова». Угу, схема понятна», — написала Ксения Собчак.
Политолог Сергей Марков задался вопросом, а есть ли в принципе состав преступления в так называемом требовании денег за «блок на негатив» или это просто пиар-работа.
«Компания договаривается со СМИ, что это СМИ не будет про неё ничего негативного печатать, — преступление-то здесь где? Что инициатива была со стороны СМИ? Не надо карикатуризировать Справедливость. Не надо изображать зверскость российской государственной системы. Уточню: сами мы никогда не занимались этими «блоками на негатив» и Баязитову эту лично не знаем. Но чувство справедливости и патриотизм требуют от нас сказать — жёстче надо с врагами, а не со своими больными тётками», — отметил Марков.
Он же написал о художнице Александре Скочиленко, которую 16 ноября приговорили к семи годам лишения свободы. По его мнению, за это несут ответственность те, «кто во время следствия уговаривал её не признавать свою вину и обещал, что, дескать, настаивай на своём, а американцы скоро свергнут Путина, и ты скоро выйдешь на свободу в славе».
«Поверить в это могут только умственно отсталые. Вот так и есть их главная сейчас технология — находить умственно отсталых и обманывать их и заставлять идти на прямой конфликт с российской тяжёлой властной машиной. А они сидят в Варшаве и Вильнюсе и весело потирают ручки, используя трагедию по сути умственно отсталых людей для своей антироссийской пропаганды. Поэтому те, кто подталкивает умственно отсталых людей к акциям, виновны в тюремных годах несчастных, не способных самостоятельно мыслить людей», — подчеркнул Марков.
Александру Скочиленко задержали в Петербурге 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Гособвинитель просил для Скочиленко 8 лет лишения свободы. 16 ноября суд зачитал приговор — 7 лет колонии.
Журналист Юрий Дудь** отметил несоразмерность наказания совершенному Скочиленко преступлению. Он отметил, что 7 лет за замену ценников способны лишить веры в людей.
«Весной 2022 года Саша Скочиленко поменяла ценники в магазине «Перекресток» на несколько стикеров (…). Вчера за это ее посадили в тюрьму на 7 лет. Если что, это не фигура речи; преступление, по мнению российского суда, состояло именно в замене ценников. Даже на фоне рутинизации репрессий это выглядит абсолютно чудовищным приговором, который окончательно лишает и сил, и веры в человека», — подчеркнул Дудь.
Приговор Скочиленко режиссер Александр Сокуров назвал «надругательством над народом, над человеком». Он заявил, что девушку судили за ее убеждения, а «содержания преступления» в ее действиях нет.
«Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то. Если говорить просто, то содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии. Это не предмет для прокурора, судьи, тут нет содержания, тут нет преступления. А общественная дискуссия, если бы она могла осуществляться в нашей стране, то она как раз для общественной дискуссии. И тема, и проблема, если угодно. На мой взгляд, это просто унижение судебного процесса — заставлять прокурора и судью заниматься этой ситуацией. Общественное обсуждение должно быть, дискуссия общественная», — заявил режиссер «Газете.Ru».
А вот член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова, кажется, не считает приговор Скочиленко чрезмерным.
«Смотрю я на эту художницу, сегодня получившую семь лет за фейки о российской армии. Меняла ценники в магазине на записочки о солдате. Улыбается. Зачем? Ясно же, видно ж, что это — натужная поза. Еще кофтеечку смешную надела. И это — тоже поза. Что-то говорит в своей защитной речи о том, что суд должен принять во внимание ее храбрость — она поступила в соответствии со своими моральными ориентирами и не прогнулась в «плену». А я смотрю и думаю — а там есть хоть какие-то моральные ориентиры, кроме желания быть в образе? Зачем сейчас это притворство? Даже я слушаю этот приговор без улыбки», — написала Ахмедова.
«Очередную умственно отсталую дуру (Александру Скочиленко), приговорили к 7 годам лишения свободы, за дискредитацию ВС РФ», — пишет бизнесмен Илья Мерш в Telegram-канале «Старше Эдды». Срок автора не смущает. Гораздо больше его возмущает, что Скочиленко называют художницей.
«Меня в случае с приговором не устраивает одно, почему преступницу называют художницей? Необходимо, конечно, пересмотреть критерии, по которым людям творческих профессий присваиваются названия должностей», — считает автор «Старше Эдды».
Мнения изучал Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»
*украинский полк «Азов» признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории страны.
** физическое лицо или СМИ, признанное Минюстом России иностранным агентом.