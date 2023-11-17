В WADA заявили, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы

«Мы в курсе замысла России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они не будут под юрисдикцией мирового спорта. Значимость этого мероприятия подчеркивается тем, что организацией занимается руководитель федерации, лишенной признания МОК. Хотя многие детали нам неизвестны, мы считаем необходимым обратить внимание на это событие в контексте антидопинга. Организатором является страна, чья антидопинговая система не соответствует кодексу», — заявил Ниггли.

Он также отметил, что WADA в силу обстоятельств не может следить за Играми дружбы. Кроме того, по его словам, согласно кодексу, страна, лишенная статуса соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования.

Добавим, что министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге официально подтвердил участие спортсменов из своей страны в Играх дружбы.

«Спорт должен объединять. Мы против дискриминации спортсменов РФ. Спорт не должен становиться инструментом политических баталий. Он должен оставаться инструментом сохранения мира и не политизироваться. Мы должны использовать спорт, чтобы объединять народы и делать мир лучше», — цитирует Зизи Кодву ТАСС.