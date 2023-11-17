Много шуток про бомбы. В суде рассказали, о чем Трепова* пыталась спросить Татарского

Дарья Трепова* в вечер теракта дважды обращалась с вопросами к Владлену Татарскому. О вероятности взрыва в кафе тоже говорили не один раз. Показания первых 26 потерпевших по уголовному делу о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге прозвучали в суде 17 ноября. На это ушел весь рабочий день. Обстановка, со слов всех очевидцев, была расслабленной и дружелюбной. Татарский немного задержал начало встречи, потом минут 15–20 рассказывал о себе и событиях в зоне СВО, а затем предложил перейти к вопросам.

Согласно показаниям, лишь пара из этих 26 человек внимательно слушали всё, что звучало в зале 2 апреля. Так стало известно, что Трепова рассказала Татарскому про статуэтку только со второй попытки. Первый же ее вопрос был настолько длинным, невнятным и сбивчивым, что никто толком не понял, о чем он. Звучали слова про какие-то картинки, нарисованные детьми на тему СВО, которые отказались принимать какие-то депутаты. Видимо, Татарский тоже не понял вопроса, потому что ответ на него вообще никто не запомнил. Один из потерпевших очень четко отметил, что Дарье дали микрофон третьей по счету.

Молодой человек, который отвечал за передачу микрофона, рассказал следователям, что Трепова подняла руку во второй раз. Сразу он к ней не пошел, потому что уже была очередь. Когда же микрофон снова протянули девушке в руки, сотрудник «Кибер фронта» запомнил, что она как будто уже успела забыть о том, что его просила. Трепова, по его словам, была растеряна. Девушка спросила военкора, помнит ли он ее — некоторое время назад она дарила ему открытки. Татарский сказал, что ему из-за софитов девушку не видно, но он припомнил в ней Настю (так девушка представилась еще на первой встрече с военкором. — Прим. ред.). Трепова, которая Дарья, подтвердила, что это ее имя, и рассказала, что у нее есть для военкора еще один подарок. Но сотрудники кафе на входе не разрешили ей пронести коробку со статуэткой в зал. «Мало ли в ней бомба», — процитировала Трепова администраторов встречи и спросила у Татарского, может ли она все же ему статуэтку подарить. «Заодно и проверим, взорвется ли», — примерно так Татарский дал добро на то, чтобы СВУ занесли в зал.

Эпизод с тем, как Трепова несла Татарскому статуэтку, запомнили все, кроме обслуживающего персонала. Устройство сработало примерно через 2 минуты после вручения подарка, когда военкор убирал статуэтку обратно в коробку.

Еще один потерпевший припомнил, что до начала встречи подошел к Татарскому ради знакомства и сделал комплимент его журналистскому таланту. Отдельно мужчина отметил, что ему следует быть осторожней, ведь из-за его материалов на него может быть совершенно покушение. «И здесь могут взорвать», — с улыбкой отмахнулся Татарский.