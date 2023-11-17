Суд прекратил дело из-за показа «V — значит Вендетта» с женским поцелуем с маркировкой 16+

Петроградский районный суд Петербурга прекратил дело за отсутствием состава в связи с показом на кабельном телеканале «Кино ТВ» фильма «V — значит Вендетта» с маркировкой 16+, поскольку это возрастное ограничение было представлено Минкультом РФ. Об этом 17 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что в августе 2023 года телеканал «Кино ТВ» показал в ночном эфире фильм «V — значит Вендетта». В одной из сцен кинокартины есть целующиеся девушки. Роскомнадзор посчитал, что эта сцена является демонстрацией нетрадиционных отношений среди детей и составил в отношении телеканала протокол об административном правонарушении.