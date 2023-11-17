Суд прекратил дело из-за показа «V — значит Вендетта» с женским поцелуем с маркировкой 16+

Петроградский районный суд Петербурга прекратил дело за отсутствием состава в связи с показом на кабельном телеканале «Кино ТВ» фильма «V — значит Вендетта» с маркировкой 16+, поскольку это возрастное ограничение было представлено Минкультом РФ. Об этом 17 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Установлено, что в августе 2023 года телеканал «Кино ТВ» показал в ночном эфире фильм «V — значит Вендетта». В одной из сцен кинокартины есть целующиеся девушки. Роскомнадзор посчитал, что эта сцена является демонстрацией нетрадиционных отношений среди детей и составил в отношении телеканала протокол об административном правонарушении.
Телеканал «Кино ТВ» обжаловал протокол в суде. Петроградский районный суд встал на сторону кабельного канала и прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения. Суд установил, что «Кино ТВ» выполнил свои обязанности в установленном законом порядке, поскольку фильм имеет возрастной рейтинг 16+ — об этом свидетельствует прокатное удостоверение Минкульта № 221167310 от 25 декабря 2010 года.
Роскомнадзор не оспаривал это решение.
Вместе с тем, мировой судья судебного участка № 152 Анна Попова ранее привлекла к ответственности главного редактора ООО «Кино ТВ» Сергея Катышева. Он был оштрафован на 200 тысяч рублей за показ «Вендетты» среди несовершеннолетних. Постановление обжалуется в районном суде.