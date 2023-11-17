Посол Израиля: переговоры по освобождению заложников в Газе не ведутся

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что переговоры о судьбе заложников в секторе Газа больше не ведутся. Также нет информации о состоянии пленных. Дипломата цитирует ТАСС 17 ноября.



«Несмотря на все просьбы, ХАМАС никогда не представлял даже список тех, кто находится у них в руках, в каком они состоянии, живые они или нет, раненые, что там происходит — мы не знаем. Поэтому вести какие-то переговоры без того, что ты знаешь <...>, это очень тяжело», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-24».



12 ноября телеканал NBC News заявлял, что стороны договорились об обмене заложниками, но позже ХАМАС приостановил переговоры из-за обстрела окрестностей больницы «Аш-Шифа». На следующий день, 13 ноября, The Washington Post сообщал, что Израиль и ХАМАС все же близки к соглашению по освобождению десятков заложников, в первую очередь женщин и детей. Издание утверждало, что об этом могут объявить в ближайшие дни.

