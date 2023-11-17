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    Песков признался, что он не фанат Моргенштерна*, и на фронте рэпера не ждут

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    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о возможности поездки рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом) на фронт с концертом в обмен на «гарантии безопасности». Вопрос обсуждался в интервью студенческому каналу «МГИМО 360», опубликованном 17 ноября.

    Ранее Алишер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что мог бы рассмотреть возможность поездки на фронт с концертом, если это даст ему гарантии, что он «сможет въезжать в Россию безопасно».

    На это Песков ответил, что не сильно знаком с творчеством Моргенштерна, и усомнился в надобности его поездки на передовую: «Из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества. И даже если гипотетически представить себе поездку Моргенштерна на фронт, ему никто не сможет дать гарантии безопасности, потому что, зная тех парней, которые там…»

    После этого журналистка уточнила, что рэперу, видимо, нужно бояться не властей, а бойцов на фронте, на что пресс-секретарь президента ответил: «Конечно».

    «Постановка вопроса, что, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы дайте мне гарантии, что потом все будет хорошо, — она неуместна абсолютно. И, конечно же, это невыполнимо. Он не должен питать иллюзий. Никто не будет ему давать гарантий, что все будет хорошо», — отметил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что релокантов, которые захотят вернуться в Россию, могут не принять сами люди.

    На этом же интервью Песков заявил, что следующий президент России должен быть «таким же», как Владимир Путин, а также о необходимости цензуры и жестких действий властей в военное время.

    *Рэпер Моргенштерн внесен Минюстом в перечень иноагентов.

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