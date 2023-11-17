Песков признался, что он не фанат Моргенштерна*, и на фронте рэпера не ждут

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о возможности поездки рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом) на фронт с концертом в обмен на «гарантии безопасности». Вопрос обсуждался в интервью студенческому каналу «МГИМО 360», опубликованном 17 ноября.



Ранее Алишер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что мог бы рассмотреть возможность поездки на фронт с концертом, если это даст ему гарантии, что он «сможет въезжать в Россию безопасно».

На это Песков ответил, что не сильно знаком с творчеством Моргенштерна, и усомнился в надобности его поездки на передовую: «Из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества. И даже если гипотетически представить себе поездку Моргенштерна на фронт, ему никто не сможет дать гарантии безопасности, потому что, зная тех парней, которые там…»