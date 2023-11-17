Песков заявил, что в военное время нужны цензура и жесткие действия власти

Цензура и жесткие действия властей необходимы в военной время, когда действуют определенные правила. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», которое опубликовано 17 ноября.
По словам представителя Кремля, «сейчас в России жесткое, военное время, которое требует жестких мер от власти». Он отметил, что считает необходимым определенную цензуру в такой период. По его словам, правила, «которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, сейчас должны являться обязательным атрибутом».
Песков добавил, что грань между критикой и дискредитацией вооруженных сил РФ, а за последнюю предусмотрена уголовная и административная ответственность, очень тонкая. Всем, кто хочет «огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией», представитель Кремля посоветовал «10 раз подумать».