Песков заявил, что россияне вряд ли примут релокантов, «разинувших рот на свою страну» и помогающих ВСУ

Релокантам, «разинувшим рот на свою страну» или же помогающим вооруженным силам Украины, будет крайне сложно вернуться на родину, поскольку россияне вряд ли смогут принять их обратно. Таким мнением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», которое опубликовано 17 ноября.
Песков отметил, что среди релокантов «есть много запутавшихся и испугавшихся», которые начали «ругать и порочить свою родину». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда открыта для всех, кроме врагов, но тем, кто за границей начал пытаться помогать армии Украины, в страну, по его словам, будет вернуться невозможно, поскольку «люди их не примут». Он добавил, что «разинувшим рот на свою страну» будет очень сложно объясниться с живущими в стране россиянами.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина про критикующих Россию релокантов, которым по возвращении «обеспечен Магадан». По словам Пескова, спикер Госдумы подразумевал тех, кто занял «ярко выраженную антироссийскую позицию» и встал на сторону Киева. С этими людьми «нам не по пути», сказал представитель Кремля.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в свою очередь заявил, что там не примут критиковавших Россию и поддерживающих Украину релокантов, поскольку «Колыма не принимает подлых людей и предателей».