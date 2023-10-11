Песков заявил, что России не по пути с релокантами, занявшими ярко выраженную антироссийскую позицию

Слова спикера Госдумы Вячеслава Володина про критикующих Россию релокантов, которым по возвращении «обеспечен Магадан», прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это касается занявших антироссийскую позицию.



По словам Пескова, спикер Госдумы подразумевал тех, кто занял «ярко выраженную антироссийскую позицию» и встал на сторону Киева. С этими людьми «нам не по пути», сказал представитель Кремля на брифинге 11 октября, пишет ТАСС.



В целом же, обратил внимание Песков, подавляющее большинство релокантов свободно выбирают место для жизни, но у них есть родина, которая их всегда ждет.

