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    Песков заявил, что России не по пути с релокантами, занявшими ярко выраженную антироссийскую позицию

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    Слова спикера Госдумы Вячеслава Володина про критикующих Россию релокантов, которым по возвращении «обеспечен Магадан», прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это касается занявших антироссийскую позицию.

    По словам Пескова, спикер Госдумы подразумевал тех, кто занял «ярко выраженную антироссийскую позицию» и встал на сторону Киева. С этими людьми «нам не по пути», сказал представитель Кремля на брифинге 11 октября, пишет ТАСС.

    В целом же, обратил внимание Песков, подавляющее большинство релокантов свободно выбирают место для жизни, но у них есть родина, которая их всегда ждет.

    Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что там не примут критиковавших Россию и поддерживающих Украину релокантов, поскольку «Колыма не принимает подлых людей и предателей».

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