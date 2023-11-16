Организатора атаки на села в Брянской области приговорили к пожизненному

2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область, одному из основателей формирования в составе ВСУ «Русский добровольческий корпус» Денису Капустину*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд 16 ноября.



По данным агентства, заседание проходило в закрытом режиме. Капустину вменялись госизмена, терроризм, обучение террористической деятельности, создание террористического сообщества и незаконный оборот взрывных веществ. В итоге суд приговорил Капустина к пожизненному сроку.