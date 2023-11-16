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    Организатора атаки на села в Брянской области приговорили к пожизненному

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    2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор организатору нападения на Брянскую область, одному из основателей формирования в составе ВСУ «Русский добровольческий корпус» Денису Капустину*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд 16 ноября.

    По данным агентства, заседание проходило в закрытом режиме. Капустину вменялись госизмена, терроризм, обучение террористической деятельности, создание террористического сообщества и незаконный оборот взрывных веществ. В итоге суд приговорил Капустина к пожизненному сроку.

    Атака на два села в Брянской области произошла 2 марта. Диверсионная группа обстреляла автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен 11-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины.

    Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», который входит в состав «Интернационального легиона» сил территориальной обороны Украины. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом, а советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что произошедшее в Брянской области — «провокация».

    МВД ранее объявило в розыск Дениса Капустина и еще одного предполагаемого участника нападения Кирилла Канахина*.

    *Денис Капустин и Кирилл Канахин внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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