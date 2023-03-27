МВД разыскивает предполагаемого организатора диверсии в Брянской области: новости СВО за 27 марта

В розыск объявлены два предполагаемых участника нападения в Брянской области Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 марта.



МВД объявило в розыск предполагаемого организатора диверсии в Брянской области МВД объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на село в Брянской области. Речь идет о Денисе Капустине, одном из основателей «Русского добровольческого корпуса», который взял на себя ответственность за атаку в Брянской области в начале марта. Капустин внесен в список причастных к экстремистской и террористической деятельности. Еще один предполагаемый участник нападения Кирилл Канахин также объявлен в розыск.



ФСБ называла Капустина организатором нападения в Брянской области и диверсии в Волгоградской области, которую российские спецслужбы предотвратили. Напомним, 2 марта в Брянскую область проникла группа диверсантов — об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз. Они обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен 11-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины, 1966 года рождения. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус» — добровольное формирование в составе ВСУ, которое входит в состав Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины.

Тогда в Кремле заявили, что речь идет об «атаке террористов», а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Позднее ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар». Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события в Брянской области провокацией. Мы следили за происходящим в онлайн-трансляции.



Суд прекратил административное дело против лидера группы «Ногу свело!»

Хорошевский районный суд Москвы прекратил административное дело против лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщил, что дело прекратили из-за истечения срока давности. Покровского обвиняли в дискредитации армии, ему грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей. Что стало поводом для протокола, не уточнялось.



Закон по борьбе с заведомо ложной информацией о Вооруженных силах РФ президент Владимир Путин подписал 5 марта 2022 года. Документ в просторечии стали называть законом о фейках. Тогда же в Уголовном кодексе появилась статья о дискредитации ВС РФ, в которую вошли и «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ» для защиты интересов России, ее граждан, а также «поддержания международного мира и безопасности».



В начале марта Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО и распространение ложной информации о них. На 14 марта намечено третье чтение. Документ вносит поправки в статьи Уголовного кодекса, которые появились в 2022 году, — распространение фейков о Российской армии и ее дискредитация. В новой версии закон будет охранять интересы не только военнослужащих в рядах ВС РФ, но и тех, кто им добровольно помогает.

Украина передала России пять тяжелораненых военных Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Украина передала России пять тяжелораненых военных.

— Я подтверждаю, что такое событие произошло. И действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы. И очень важно, чтобы этот процесс продолжался. Процесс репатриации, — сказала Москалькова.

Ранее в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что России передали всех транспортабельных тяжелораненых пленных. Точное число переданных России раненых не уточнялось. В тот же день украинское Минреинтеграции сообщило, что Украине вернули тела 83 военнослужащих.

В Краснодаре отменили концерт Ани Лорак из-за отношения певицы к СВО Мэрия Краснодара отменила концерт Ани Лорак, который должен был состояться 27 апреля во дворце «Олимп». Сообщение об этом появилось на сайте администрации города — в нём было указано, что концерт отменён из-за отношения певицы к СВО. Также на сайте указано, что против концерта выступили сами жители города, а эту позицию в своем телеграм-канале поддержал мэр Краснодара Евгений Наумов. — Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать, — написал глава города.



По словам Евгения Наумова, нельзя гарантировать, что «в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян, поставляет им снаряды и боеприпасы». 26 марта Ани Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, в котором заявила, что никогда не оказывала помощи украинским военным, «что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели». Она подчеркнула, что может помогать только в рамках гуманитарной миссии. Кроме того, певица прокомментировала свое отношение к спецоперации. Она сказала, что из-за молчания в течение последнего года ее многие критиковали и истолковывали это по-разному. Лорак извинилась перед теми, кого ее молчание могло задеть или обидеть: — Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце.



В этот же день стало известно об отмене концерта Лорак в Ростове-на-Дону. — По техническим причинам концерт переносится на ближайшее время. Мы объявим скоро дату. Билеты сейчас пока не продаются, но как только мы определимся с новой датой, они появятся в продаже с новой датой. Причины, подчеркну, абсолютно технические, — заверил 161.RU организатор концерта Гайк Еганян. СМИ также сообщают об отмене российских концертов Александра Реввы. В Сибири отменили концерты Валерия Меладзе Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся. Об этом РИА Новости сообщили в концертных организациях. В Новосибирске были запланированы два концерта певца — 26 и 30 апреля, в Кемерово выступление должно было состояться 27 апреля, а в Барнауле — 29 апреля. Ранее в Сети распространилось видео, на котором Меладзе ответил поддержкой на слова «Слава Украине!». Ряд Telegram-каналов писал, что оно было снято на корпоративе в Дубае. Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева тогда заявила, что Меладзе нужно лишить российского гражданства. В соцсетях исполнителя позже было опубликовано заявление от его имени.



— Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие, — говорилось в публикации.

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «КрымSOS» Генпрокуратура РФ по итогам проверки признала нежелательной деятельность украинской организации «КрымSOS» на территории нашей страны. По информации ведомства, с момента начала спецоперации организация «активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию ВС РФ».

— Заявленные цели деятельности организации — «деоккупация и реинтеграция» Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины — направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, — сообщили в Генпрокуратуре.



Также в ведомстве указали, что партнеры организации — «Национальный фонд в поддержку демократии» (США) и «Международное партнерство по правам человека» (Бельгия), деятельность которых признана нежелательной на территории России. Информация уже передана в Минюст РФ.



Российских и белорусских спортсменов хотят допустить к Олимпиаде-2032 в Австралии Национальный олимпийский комитет Австралии намерен допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Играх 2032 года в Брисбене. Об этом заявил глава комитета Мэтт Кэрролл. Он напомнил о том, что решение Австралии 43-летней давности присоединиться к странам, поддержавшим бойкот Олимпиады-1980 в Москве, было впоследствии признано ошибочным. — Спортсмены не являются виновниками этого (СВО. — Прим. ред.). Наша позиция идентична позиции Международного олимпийского комитета. Помните бойкот многими странами Олимпиады 1980 года? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна тогда допустила ошибку, — приводит слова Кэролла The Canberra Times.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить от турниров россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Позднее МОК заявил о дискуссии по допуску россиян и белоусов в нейтральном статусе и при неподдержке СВО России на Украине.