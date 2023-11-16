В РЖД из-за дефицита кадров начали думать о найме иностранцев и осужденных к принудительным работам

РЖД рассматривает возможность привлекать на работу иностранцев и осужденных к принудительным работам. Причина в дефиците кадров, сообщил 16 ноября заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов на форуме «Транспорт России».
По словам Шаханова, РЖД уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний по вопросу трудоустройства осужденных к принудительным работам. При этом компания понимает все риски таких людей, но считает это дополнительной возможностью, особенно в таких труднодоступных районах, как Забайкальский край.
Вторым вариантом восполнения кадрового дефицита может быть привлечение иностранных граждан. Хотя тут, как отметил Шаханов, с их привлечением есть целый ряд проблем, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Потребность в таких работниках будут определять в разрезе конкретных предприятий.