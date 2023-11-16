Передумали. Китай подарит США новых панд

Китай решил продолжать сотрудничество с США по сохранению популяции больших панд. Вскоре Штатам снова передадут животных для исследований и разведения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября, сообщает Bloomberg.



«Мы готовы продолжать наше сотрудничество с США по сохранению панд и делаем все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев и углубить дружеские связи между нашими народами», — сказал Си Цзиньпин (цитата РБК).

Китайский лидер сейчас находится в Сан-Франциско. Туда он прилетел на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и для встречи с президентом США Джо Байденом. Переговоры прошли накануне. Как передавал Bloomberg, через несколько часов после встречи Байден заявил, что по-прежнему считает китайского лидера «диктатором».