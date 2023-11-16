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    Передумали. Китай подарит США новых панд

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    Китай решил продолжать сотрудничество с США по сохранению популяции больших панд. Вскоре Штатам снова передадут животных для исследований и разведения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября, сообщает Bloomberg.

    «Мы готовы продолжать наше сотрудничество с США по сохранению панд и делаем все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев и углубить дружеские связи между нашими народами», — сказал Си Цзиньпин (цитата РБК).

    Китайский лидер сейчас находится в Сан-Франциско. Туда он прилетел на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и для встречи с президентом США Джо Байденом. Переговоры прошли накануне. Как передавал Bloomberg, через несколько часов после встречи Байден заявил, что по-прежнему считает китайского лидера «диктатором».

    Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду с 1980-х годов в знак дружбы между странами. Однако 8 ноября стало известно, что спустя 23 года панды, которые КНР подарили США, возвратятся на родину. Официальная причина — окончание сроков соглашения, однако политологи полагали, что это дипломатия символов, показывающая неуважение по отношению к стране. Например, в декабре Китай планирует забрать панд у Великобритании. До этого бамбуковых медведей вывезли из Японии и Франции.

    Семейство панд из зоопарка Вашингтона тоже вернулось обратно в Китай. Теперь в США, скорее всего, отправят новых бамбуковых медведей.

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