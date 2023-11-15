Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско. Лидер КНР встретится с Байденом впервые за год

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Он встретится с президентом США Джо Байденом и примет участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает издание «Синьхуа» 15 ноября.



В аэропорту председателя КНР встретили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, министр финансов США Джанет Йеллен и другие представители власти.

Переговоры Си Цзиньпина и Байдена станут первой встречей глав государств за год — в последний раз лидеры говорили в ноябре 2022-го, встреча проходила на острове Бали. Как сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома, запланирована «широкомасштабная» встреча. В свою очередь Reuters пишет, что Байден хочет затронуть вопросы отношений Китая и Тайваня, связи России с Северной Кореей, военные действия на Украине и палестино-израильский конфликт.