После переговоров с Си Цзиньпином Байден заявил, что «продолжает считать его диктатором»

Через несколько часов после завершения переговоров президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином американский лидер заявил, что по-прежнему считает китайского лидера «диктатором».



По словам Байдена, Си Цзиньпин «является диктатором в том смысле, что он управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», пишет 16 ноября Bloomberg. Он добавил, что «предостерег» председателя КНР от вмешательства в выборы в Соединенных Штатах.



При этом в ходе переговоров главы государств договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. Как отмечает телеканал CNN, эти договоренности включают в себя и проведение регулярных встреч между министрами обороны Соединенных Штатов и Китая. Когда может состояться первая подобная встреча, не уточняется.