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    После переговоров с Си Цзиньпином Байден заявил, что «продолжает считать его диктатором»

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    Через несколько часов после завершения переговоров президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином американский лидер заявил, что по-прежнему считает китайского лидера «диктатором».

    По словам Байдена, Си Цзиньпин «является диктатором в том смысле, что он управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», пишет 16 ноября Bloomberg. Он добавил, что «предостерег» председателя КНР от вмешательства в выборы в Соединенных Штатах.

    При этом в ходе переговоров главы государств договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. Как отмечает телеканал CNN, эти договоренности включают в себя и проведение регулярных встреч между министрами обороны Соединенных Штатов и Китая. Когда может состояться первая подобная встреча, не уточняется.

    Джо Байден и Си Цзиньпин также договорились о консультациях по военной безопасности на море и телефонных переговорах на различных уровнях.

    Как передает агентство «Синьхуа», Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что ожидает от США снятия односторонних санкций, чтобы «обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий».

    Переговоры двух лидеров проходили в поместье Филоли под Сан-Франциско. Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи. Дорога была перекрыта за 10 километров от поместья.

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