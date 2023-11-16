После переговоров с Си Цзиньпином Байден заявил, что «продолжает считать его диктатором»

Через несколько часов после завершения переговоров президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином американский лидер заявил, что по-прежнему считает китайского лидера «диктатором».
По словам Байдена, Си Цзиньпин «является диктатором в том смысле, что он управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», пишет
При этом в ходе переговоров главы государств договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. Как отмечает телеканал CNN, эти договоренности включают в себя и проведение регулярных встреч между министрами обороны Соединенных Штатов и Китая. Когда может состояться первая подобная встреча, не уточняется.
Джо Байден и Си Цзиньпин также договорились о консультациях по военной безопасности на море и телефонных переговорах на различных уровнях.
Как передает агентство «Синьхуа», Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что ожидает от США снятия односторонних санкций, чтобы «обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий».
Переговоры двух лидеров проходили в поместье Филоли под Сан-Франциско. Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи. Дорога была перекрыта за 10 километров от поместья.