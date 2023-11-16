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    В МИД Китая отреагировали на слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

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    В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что по-прежнему считает китайского лидера диктатором. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 16 ноября на брифинге назвала их «ошибочными и безответственными».

    Мао Нин отметила, что Китай решительно выступает против политических манипуляций, а заявление американского лидера безответственное и неверное, пишет ТАСС. Она добавила, что «всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом».

    Глава МИД Китая Ван И в свою очередь сказал, что встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия, сообщает РБК.

    Стороны обсудили сотрудничество двух стран, а также обменялись мнениями по основным глобальным вызовам: палестино-израильским отношениям, украинскому кризису, изменению климата и искусственному интеллекту.

    Помимо этого, состоявшаяся встреча имеет и историческое значение, добавил Ван И. Спустя шесть лет Си Цзиньпин вновь посетил США, и главы государств снова встретились лицом к лицу по прошествии одного года.

    Ранее президент США на брифинге после переговоров заявил журналистам, что Си Цзиньпин «является диктатором в том смысле, что он управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», сообщало агентство Bloomberg. Джо Байден добавил, что «предостерег» председателя КНР от вмешательства в выборы в Соединенных Штатах.

    Переговоры двух лидеров проходили в поместье Филоли под Сан-Франциско. Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи. Дорога была перекрыта за 10 километров от поместья.

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