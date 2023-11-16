В МИД Китая отреагировали на слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что по-прежнему считает китайского лидера диктатором. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 16 ноября на брифинге назвала их «ошибочными и безответственными».



Мао Нин отметила, что Китай решительно выступает против политических манипуляций, а заявление американского лидера безответственное и неверное, пишет ТАСС. Она добавила, что «всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом».

