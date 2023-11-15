Стала известна причина смерти потерпевшего в теракте на Университетской набережной

Потерпевший в теракте на Университетской набережной в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, всего две недели не дожил до первого судебного заседания, которое состоялось сегодня, 15 ноября. О смерти мужчины стало известно в перерыве, когда судья объявил, что скончался один из потерпевших 58-летний Виктор П., передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

По данным со страницы петербуржца в соцсетях, он умер 1 ноября. «Недостаточность дыхания, инородное тело в дыхательных путях», — сообщили близкие в его аккаунте. Судя по всему, с терактом, который был в апреле, это не связано.