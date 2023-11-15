Стала известна причина смерти потерпевшего в теракте на Университетской набережной

Потерпевший в теракте на Университетской набережной в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, всего две недели не дожил до первого судебного заседания, которое состоялось сегодня, 15 ноября. О смерти мужчины стало известно в перерыве, когда судья объявил, что скончался один из потерпевших 58-летний Виктор П., передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.
По данным со страницы петербуржца в соцсетях, он умер 1 ноября. «Недостаточность дыхания, инородное тело в дыхательных путях», — сообщили близкие в его аккаунте. Судя по всему, с терактом, который был в апреле, это не связано.
Местом работы у Виктора указан Восточно-Европейский Институт Психоанализа. О себе он пишет: «Преподаю философию, культурологию, политологию и другие крайне нужные предметы». Увлекался буддизмом, православием, путешествиями. При этом никаких намеков о том, что он пострадал в результате теракта, на странице нет.
В ходе первого заседания в здании Первого Западного окружного военного суда (ЗОВС) на Кирочной улице в Петербурге прокурор зачитала обвинительное заключение в суде, где была описана подготовка к совершению теракта по версии следствия. Свою вину по статьям о теракте и незаконном обороте взрывного устройства Дарья Трепова* не признает. Второй фигурант, Дмитрий Касинцев, которому вменяют укрывательство, вину признает, но не согласен с квалификацией. Считает, что речь идет о более мягком «несообщении о преступлении».
«Фонтанка» вела онлайн-трансляцию первого заседания. Оно уже завершилось. Все, что известно о деле, читайте здесь.
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.