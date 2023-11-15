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    Судья: Скончался один из потерпевших в теракте на Университетской набережной

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    Один из потерпевших в результате теракта на Университетской набережной, в котором погиб военкор Владлен Татарский, скончался. Об этом 15 ноября сообщил судья в ходе заседания по делу Дарьи Треповой*.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», по словам судьи, об этом стало известно в перерыве заседания. Обстоятельства пока неизвестны, как и непонятно, связана ли смерть потерпевшего с произошедшим в апреле. Глава СК Бастрыкин ранее уточнял, что в деле 85 потерпевших.

    Адвокат Треповой Даниил Берман в разговоре с журналистами сообщил, что слышит о смерти потерпевшего впервые. «Умер он или погиб — неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд, и все станет понятно», — добавил защитник.

    В ходе первого заседания в здании Первого Западного окружного военного суда (ЗОВС) на Кирочной улице в Петербурге прокурор зачитала обвинительное заключение в суде, где была описана подготовка к совершению теракта по версии следствия. Свою вину по статьям о теракте и незаконном обороте взрывного устройства Трепова не признает. Второй фигурант, Дмитрий Касинцев, которому вменяют укрывательство, вину признает, но не согласен с квалификацией. Считает, что речь идет о более мягком «несообщении о преступлении».

    «Фонтанка» вела онлайн-трансляцию первого заседания. Оно уже завершилось. Все, что известно о деле, читайте здесь.

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

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