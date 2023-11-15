Судья: Скончался один из потерпевших в теракте на Университетской набережной

Один из потерпевших в результате теракта на Университетской набережной, в котором погиб военкор Владлен Татарский, скончался. Об этом 15 ноября сообщил судья в ходе заседания по делу Дарьи Треповой*.

Как передает корреспондент «Фонтанки», по словам судьи, об этом стало известно в перерыве заседания. Обстоятельства пока неизвестны, как и непонятно, связана ли смерть потерпевшего с произошедшим в апреле. Глава СК Бастрыкин ранее уточнял, что в деле 85 потерпевших.

Адвокат Треповой Даниил Берман в разговоре с журналистами сообщил, что слышит о смерти потерпевшего впервые. «Умер он или погиб — неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд, и все станет понятно», — добавил защитник.