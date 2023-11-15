«Вашу машину подожгли, выходите». Подробности огненного инцидента у военкомата на Фонтанке

Водитель микроавтобуса, который 75-летняя пенсионерка подожгла в «знак протеста», рассказал подробности инцидента «Фонтанке».
Днем 15 ноября Самир припарковал свой белый «Фольксваген» у дома 90 на набережной Фонтанки, неподалеку от военного комиссариата, чтобы пообедать в ближайшем кафе. Он уже наслаждался трапезой, когда ему позвонили и сказали, что его машина горит. «Хорошо, что ребята, люди добрые, позвонили. Номер под стеклом был. Они сказали, что мою машину подожгли, мол, выходите. Я вышел, успел потушить», — рассказывает мужчина.
В это время прохожие уже пытались удержать пенсионерку. По словам Самира, он видел женщину впервые. Мужчина спросил у нее, зачем она это сделала, но та ничего внятного не ответила и постоянно разговаривала с кем-то по телефону, вплоть до приезда полиции. Самир снял их диалог на видео.
«Уйдите от меня все. Я не знаю, я ничего не знаю. Никто мне ничего не подсказывал», — говорит пенсионерка на видео.
Самир
«Она все время разговаривала по телефону с кем-то. Говорила, что вокруг нее происходит. На мои вопросы не отвечала. Я так понял, что ей там кто-то что-то диктует, указывает, как поступать», — утверждает Самир.
По словам владельца авто, полиция приехала быстро и забрала у пенсионерки телефон. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ее.
Самир уже успел визуально оценить ущерб — на машине поплавились капот, часть кузова. На ремонт придется потратить не меньше 20–30 тысяч рублей, говорит мужчина.
По предварительным данным, «Фольксваген» спас от поджога здание военного комиссариата. Якобы именно туда пенсионерку привел голос в телефонной трубке.