«Вашу машину подожгли, выходите». Подробности огненного инцидента у военкомата на Фонтанке

Водитель микроавтобуса, который 75-летняя пенсионерка подожгла в «знак протеста», рассказал подробности инцидента «Фонтанке».

Днем 15 ноября Самир припарковал свой белый «Фольксваген» у дома 90 на набережной Фонтанки, неподалеку от военного комиссариата, чтобы пообедать в ближайшем кафе. Он уже наслаждался трапезой, когда ему позвонили и сказали, что его машина горит. «Хорошо, что ребята, люди добрые, позвонили. Номер под стеклом был. Они сказали, что мою машину подожгли, мол, выходите. Я вышел, успел потушить», — рассказывает мужчина.

В это время прохожие уже пытались удержать пенсионерку. По словам Самира, он видел женщину впервые. Мужчина спросил у нее, зачем она это сделала, но та ничего внятного не ответила и постоянно разговаривала с кем-то по телефону, вплоть до приезда полиции. Самир снял их диалог на видео.

«Уйдите от меня все. Я не знаю, я ничего не знаю. Никто мне ничего не подсказывал», — говорит пенсионерка на видео.

Самир

«Она все время разговаривала по телефону с кем-то. Говорила, что вокруг нее происходит. На мои вопросы не отвечала. Я так понял, что ей там кто-то что-то диктует, указывает, как поступать», — утверждает Самир.



По словам владельца авто, полиция приехала быстро и забрала у пенсионерки телефон. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ее.

Самир уже успел визуально оценить ущерб — на машине поплавились капот, часть кузова. На ремонт придется потратить не меньше 20–30 тысяч рублей, говорит мужчина.

Фото: Самир Фото: Самир Фото: Самир Поделиться Поделиться



