Азартные петербуржцы разбогатели на 65 миллионов и одно уголовное дело из-за онлайн-казино

Следственный отдел по Адмиралтейскому району Петербурга предъявил обвинение четверым петербуржцам по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Они заработали на онлайн-казино более 65 миллионов рублей. Об этом сообщает петербургский СК в среду, 15 ноября.
По данным следствия, обвиняемые — 25-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 26 и 30 лет — организовали онлайн-казино, чтобы подзаработать. При этом разрешения на подобную деятельность у них не было. Всего петербуржцы заработали не менее 65 миллионов рублей.
Сейчас двое мужчин находятся в СИЗО, в отношении остальных вопрос о мере пресечения будет решен в ближайшее время. Фигурантам может грозить до 6 лет лишения свободы и большой штраф.
В сентябре правоохранители накрыли казино на улице Есенина. Ежедневно владельцы зарабатывали около 100 тысяч рублей, а клиентов привлекали рекламой через мессенджеры. При этом это был не первый раз, когда прикрывали казино на Есенина.