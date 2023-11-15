Азартные петербуржцы разбогатели на 65 миллионов и одно уголовное дело из-за онлайн-казино

Следственный отдел по Адмиралтейскому району Петербурга предъявил обвинение четверым петербуржцам по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Они заработали на онлайн-казино более 65 миллионов рублей. Об этом сообщает петербургский СК в среду, 15 ноября.



По данным следствия, обвиняемые — 25-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 26 и 30 лет — организовали онлайн-казино, чтобы подзаработать. При этом разрешения на подобную деятельность у них не было. Всего петербуржцы заработали не менее 65 миллионов рублей.