Возле детсада в Озерках проводились взрослые игры. Азартный уголок прикрыли

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    На севере Петербурга не повезло посетителям двух подпольных казино — приятный вечер был прерван визитом полиции. Вместо заработка организаторы получат разбирательства с правоохранительными органами.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Первое казино располагалось напротив детского сада на улице Есенина — в четырехкомнатной квартире. Посетителей там было немного: всего четверо, а также двое администраторов. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из заведения 40 игровых автоматов и 12 компьютеров.

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    Второе казино находилось «в помещении пандуса» жилого дома на проспекте Просвещения. Сотрудники районной полиции застали там 27 игроков, двух администраторов и охранника. После обыска заведение лишилось 28 компьютеров со «специальным игровым программным обеспечением».

    Персонал отправили в полицию, уже возбуждено два дела о незаконных организации и проведении азартных игр.

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