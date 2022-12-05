Возле детсада в Озерках проводились взрослые игры. Азартный уголок прикрыли

На севере Петербурга не повезло посетителям двух подпольных казино — приятный вечер был прерван визитом полиции. Вместо заработка организаторы получат разбирательства с правоохранительными органами.
ГУ МВД по Петербургу и области
Первое казино располагалось напротив детского сада на улице Есенина — в четырехкомнатной квартире. Посетителей там было немного: всего четверо, а также двое администраторов. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из заведения 40 игровых автоматов и 12 компьютеров.
Второе казино находилось «в помещении пандуса» жилого дома на проспекте Просвещения. Сотрудники районной полиции застали там 27 игроков, двух администраторов и охранника. После обыска заведение лишилось 28 компьютеров со «специальным игровым программным обеспечением».
Персонал отправили в полицию, уже возбуждено два дела о незаконных организации и проведении азартных игр.