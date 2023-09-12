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    Игры кончились. Полиция снова пришла на улицу Есенина и нашла там незаконное

    1996
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    На улице Есенина случилась очередная история с казино — его громко прикрыла полиция. Как это происходило, 12 сентября показывает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    В трехкомнатную квартиру в доме 16 полиция заглянула, получив оперативную информацию в рамках уже возбужденного уголовного дела об организации азартных игр. В заведении была дюжина посетителей и двое администраторов — а еще 43 игровых автомата, 12 компьютеров и 30 тысяч рублей выручки.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По предварительным данным, работало казино несколько месяцев и каждый день «поднимало» примерно 100 тысяч рублей. Клиентов привлекали рекламой через мессенджеры.

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    Игроков полиция после профилактической беседы отпустила, а администраторов передали следователям. Одного из них — 38-летнего жителя Архангельской области — допросили как подозреваемого по уже возбужденному делу и оставили под подпиской о невыезде.

    Казино на улице Есенина полиция закрывает уже не впервые — такое было в декабре.

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