Игры кончились. Полиция снова пришла на улицу Есенина и нашла там незаконное

На улице Есенина случилась очередная история с казино — его громко прикрыла полиция. Как это происходило, 12 сентября показывает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



В трехкомнатную квартиру в доме 16 полиция заглянула, получив оперативную информацию в рамках уже возбужденного уголовного дела об организации азартных игр. В заведении была дюжина посетителей и двое администраторов — а еще 43 игровых автомата, 12 компьютеров и 30 тысяч рублей выручки.