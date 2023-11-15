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    «Израиль — террористическое государство, которое ждет судьба Армении». Главное из заявлений Эрдогана в парламенте Турции

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    В среду 15 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в парламенте республики, где сделал несколько громких заявлений по поводу палестино-израильского конфликта. В частности, он назвал Израиль «террористическим государством» и предрек ему судьбу Армении.

    «Израиль — терроризует Газу. Израиль — террористическое государство», — заявил турецкий лидер (цитата по РИА Новости). Впрочем, это не первый раз, когда Эрдоган прибегает к таким резким формулировкам. Он уже называл Израиль террористическим государством после ударов по сектору Газа в 2012 году, и в 2017, когда Израиль перенес столицу в Иерусалим, который по проекту ООН должен быть нейтральной территорий.

    Также Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он обладает ядерным оружием. «Эй, Израиль, у тебя есть атомная бомба, и ты угрожаешь ею. Твоя смерть приближается», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что сколько бы у Израиля и было ядерного оружия, «его конец близок».

    Официально Тель-Авив не подтверждает наличие ядерного оружия, однако заявление министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элияху о том, что Израиль может нанести ядерный удар по территории сектора Газа вызвало вопросы, в том числе у российского МИДа. Нетаньяху отстранил его министра работы, назвав его заявления оторванными от реальности.

    Исходом военной операции Израиля в секторе Газа будет разочарование, как у Армении в карабахском конфликте, считает Эрдоган. «Спустя годы погони за мечтами о наших землях Армения усвоила урок карабахской войны и встала на место. Израиль также постигнет разочарование», — заявил президент Турции.

    19 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, по итогам которых большая часть армянского населения покинула территорию, а премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

    По словам Эрдогана, израильский премьер Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге за «геноцид» в секторе Газа. К слову, Генпрокуратура Стамбула ранее направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как передает CNN Turk, в деле содержится требование к МУС судить Нетаньяху за события в Газе.

    «Сейчас сотни, тысячи адвокатов обращаются в МУС в Гааге в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом, мы предпримем все необходимые шаги в связи с этим геноцидом», — сообщил глава Турции.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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