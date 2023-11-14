CNN Turk: генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении премьера Израиля Нетаньяху

Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает 14 ноября CNN Turk.

По данным телеканала, в деле содержится требование к Международному уголовному суду (МУС) судить Нетаньяху за события в секторе Газа, которые турецкие власти называют геноцидом.

Ранее иск в МУС против Нетаньяху подали в Минюст Турции три адвоката правящей в Турции Партии справедливости и развития. Адвокат Метин Кюлюнк разместил в одной из соцсетей пост, в котором характеризует происходящее в секторе Газа как геноцид и не стесняется в выражениях в отношении руководства Израиля.