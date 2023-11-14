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    CNN Turk: генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении премьера Израиля Нетаньяху

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    Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает 14 ноября CNN Turk.

    По данным телеканала, в деле содержится требование к Международному уголовному суду (МУС) судить Нетаньяху за события в секторе Газа, которые турецкие власти называют геноцидом.

    Ранее иск в МУС против Нетаньяху подали в Минюст Турции три адвоката правящей в Турции Партии справедливости и развития. Адвокат Метин Кюлюнк разместил в одной из соцсетей пост, в котором характеризует происходящее в секторе Газа как геноцид и не стесняется в выражениях в отношении руководства Израиля.

    Напомним, Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Досудебная палата МУС в марте выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Через несколько дней СК возбудил уголовное дело в отношении троих судей МУСа и прокурора.

    В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что комитет объявит в розыск выдавших ордер судей.

    В сентябре МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. А 8 ноября — судью МУС Серхио Годинеса.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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    ИзраильСектор ГазаТурцияУголовное дело против Нетаньяху
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