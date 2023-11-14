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    Завернула в простыню, налила «Белизну», посыпала «Пемолюксом». В Петербурге вынесли приговор детоубийце

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    14 комментариев

    Невский райсуд Петербурга рассмотрел уголовное дело об убийстве матерью новорожденного. О страшном в полицию сообщила бабушка.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 ноября, тело новорожденной девочки нашли в мусорном контейнере во дворе дома по улице Антонова-Овсеенко 16 марта этого года. Искать в пухто их отправила жительница Невского района, которая увидела кровь на кровати у дочери — матери двоих детей. Женщина якобы сообщила, что родила мертвого ребенка.

    Однако следствие выяснило, что ребенок не был мертв. В ходе суда было установлено, что подсудимая родила девочку около 7 утра 14 марта. На учет в консультацию она не вставала и рожала дома сама. После этого, считая, что прокормить еще одного ребенка она не сможет, женщина завернула дочь в простыню. Потом налила туда «Белизну», насыпала «Пемолюкс» и вынесла на балкон на мороз. Умершего младенца мать вынесла в мусорный бак.

    Подсудимая вину признала. Суд отправил её в колонию-поселение на два года.

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    Комментарии 14

    Annonym9114 Ноя 2023 в 17:43
    Ой какое западное влияние какая конрацепция налетли тут Боты .
    По неофициальной статистике почти 80% детей которые рождены в период с 2004 по 2011 года рождены от парней которые в любой другой стране 80% Процентов своего времени проводили бы в Тюрьмах , я уж не говорю про процент Ассоциальных семейных ячеек которые существуют в Питере где Девушки красивые приличные из за созависимых психологически отношений с мужем Алкоголиком или наркоманом или все вместе становятся дополнительно зависимы и самая проблема что таким ассоциальным семейным ячейкам помогают если не родители кого из них то помогают соседи по коммуналкам или дому жувущие сверху или снизу .
    А также попустительство Общества в котором тотально царит идея "Лучше пусть такая Семья зато полноценная и мать и отец есть у малыша"

    А тем кто пишет одна новость страшнее другой дело не в новостях а в людях.
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