Завернула в простыню, налила «Белизну», посыпала «Пемолюксом». В Петербурге вынесли приговор детоубийце

Невский райсуд Петербурга рассмотрел уголовное дело об убийстве матерью новорожденного. О страшном в полицию сообщила бабушка.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 ноября, тело новорожденной девочки нашли в мусорном контейнере во дворе дома по улице Антонова-Овсеенко 16 марта этого года. Искать в пухто их отправила жительница Невского района, которая увидела кровь на кровати у дочери — матери двоих детей. Женщина якобы сообщила, что родила мертвого ребенка.



Однако следствие выяснило, что ребенок не был мертв. В ходе суда было установлено, что подсудимая родила девочку около 7 утра 14 марта. На учет в консультацию она не вставала и рожала дома сама. После этого, считая, что прокормить еще одного ребенка она не сможет, женщина завернула дочь в простыню. Потом налила туда «Белизну», насыпала «Пемолюкс» и вынесла на балкон на мороз. Умершего младенца мать вынесла в мусорный бак.

