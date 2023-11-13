Редкие «полчаса солнца» над Петербургом нашли с высоты птичьего полета

Начало ноября не балует петербуржцев солнечной погодой, несмотря на аномальное тепло. Но редкие минуты солнца, что всё же пробивалось из-за облаков, не скрылись от объектива камер Лахта Центра.
«За 11 прошедших дней солнце появлялось в Санкт-Петербурге всего пару раз и всего на полчаса», — отмечал на минувшей неделе главный синоптик города Александр Колесов. «Мы нашли эти полчаса!» — ответили 13 ноября в телеграм-канале Лахта Центра.
Начало ноября в Петербурге выдалось нехарактерно теплым. Но в понедельник, 13 ноября, город, наконец, настраивается на зимнюю погоду. И хотя сейчас в Петербурге еще +3 градуса, к ночи температура постепенно опустится до нуля, а во второй половине дня ожидают мокрый снег. В начале недели город накроет холодной частью циклона, вернутся ночные заморозки.