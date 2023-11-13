После смертельного тура на вулкан Ключевской директор турфирмы отправится в колонию

Петропавловск-Камчатский суд вынес решение по делу Андрея Степанова — директора турфирмы «Экстрим тайм», которая организовала смертельный тур на вулкан Ключевской в сентябре 2022 года. Степанов приговорен к четырем годам колонии общего режима. Удовлетворены и гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Камчатского края Елизавету Денисюк.



Суд рассматривал дело в особом порядке, поскольку подсудимый признал вину. В последнем слове он сказал, что раскаивается в организации тура, и попросил прощения у родных и близких погибших. Он обвинялся по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

