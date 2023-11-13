После смертельного тура на вулкан Ключевской директор турфирмы отправится в колонию

Петропавловск-Камчатский суд вынес решение по делу Андрея Степанова — директора турфирмы «Экстрим тайм», которая организовала смертельный тур на вулкан Ключевской в сентябре 2022 года. Степанов приговорен к четырем годам колонии общего режима. Удовлетворены и гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Камчатского края Елизавету Денисюк.
Суд рассматривал дело в особом порядке, поскольку подсудимый признал вину. В последнем слове он сказал, что раскаивается в организации тура, и попросил прощения у родных и близких погибших. Он обвинялся по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).
ООО «Экстрим тайм» в период с марта по август 2022 года заключило договор с десятью туристами из Москвы, Московской, Владимирской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского крае, они перечислили за оказание услуг около одного миллиона рублей (тур стоил 108 500 рублей). По данным «Фонтанки», в группе могли быть два человека из Петербурга: 28-летняя девушка и 34-летний мужчина-врач. Туристы самостоятельно прилетели на Камчатку, прошли инструктаж с сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко, нанятыми Степановым. Разрешения природного парка «Вулканы Камчатки» на посещение турфирма не получила. Поход на вулкан Ключевская сопка начался 30 августа. 3 сентября на высоте около 4 тысячи метров двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Ивана Алабугина спустились в базовый лагерь, на 700 метров ниже. Андрей Мищенко и восемь туристов продолжили восхождение. Они находились в единой связке и на высоте 4,4 тысячи метров сорвались с ледового склона. Один человек погиб сразу, остальные получили травмы и умерли от переохлаждения до прибытия спасателей. Живыми из базового лагеря эвакуировали двух туристов и Алабугина (он рассказал позже, как всё произошло).
В отношении Ивана Алабугина также было возбуждено уголовное дело по той же статье. Расследование продолжается.
Вулкан Ключевской, или Ключевская Сопка, — самый высокий действующий вулкан Евразии (около 4 750 метров). Сейчас на нём происходит мощное извержение, которое началось 23 июня 2023 года.