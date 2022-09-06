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    Ещё одна петербурженка могла быть среди погибших туристов на Камчатке

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    Среди туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, могла быть выпускница петербургской школы. Об этом «Фонтанке» 6 сентября рассказал её бывший одноклассник Артём, который опознал молодую женщину по фотографии, опубликованной в СМИ.

    По его словам, 28-летняя девушка окончила 177-ю гимназию в Красногвардейском районе. Её имя и фамилия встречаются в списках учеников гимназии, в том числе среди участников конференции «Наследники Ломоносова» в 2012 году. В соцсетях петербурженка зарегистрирована под другой фамилией. Её страница закрыта. Связаться с родственниками редакции пока не удалось.

    Сегодня троих живых альпинистов сняли с вулкана на Камчатке. Подробности трагедии рассказал выживший гид. Оценку ситуации со стороны опытных туристов читайте на «Фонтанке».

    Группа из 12 человек (10 туристов из разных регионов России и два гида) начала восхождение на Ключевскую сопку 30 августа. 3 сентября стало известно, что пять человек погибли, сорвавшись с горы. 4 и 5 сентября появилась информация, что умерли ещё четверо. Два туриста и спустившийся с высоты гид ждали спасателей в домике вулканологов. Среди туристов, как выяснила «Фонтанка», мог быть врач из Петербурга.

    СК возбудил два уголовных дела: по статье 109, часть 3, УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц). Подозреваемые — выживший гид и руководитель новосибирской туркомпании «Экстрим Тайм», который задержан.

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