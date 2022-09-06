Ещё одна петербурженка могла быть среди погибших туристов на Камчатке

Среди туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, могла быть выпускница петербургской школы. Об этом «Фонтанке» 6 сентября рассказал её бывший одноклассник Артём, который опознал молодую женщину по фотографии, опубликованной в СМИ.

По его словам, 28-летняя девушка окончила 177-ю гимназию в Красногвардейском районе. Её имя и фамилия встречаются в списках учеников гимназии, в том числе среди участников конференции «Наследники Ломоносова» в 2012 году. В соцсетях петербурженка зарегистрирована под другой фамилией. Её страница закрыта. Связаться с родственниками редакции пока не удалось.