На Дальнем Востоке за неуловимую косулю предложили бензин

Третий день по Благовещенску бегает косуля и никто не может её поймать. Местное управление по охране животного мира объявило награду за помощь.



«Если вы видите косулю на улицах города, сообщите об этом в управление. А затем аккуратно, стараясь не напугать, «сопроводите» ее до прибытия инспекторов. Вознаграждение за помощь в поимке косули — 20 литров бензина. После отлова животное вывезут за город и выпустят в дикую природу», — объяснили 12 ноября в управлении.



Но предупреждают — животное напугано и двигается хаотично. И в таком состоянии способно убежать очень далеко.

