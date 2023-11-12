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    На Дальнем Востоке за неуловимую косулю предложили бензин

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    Третий день по Благовещенску бегает косуля и никто не может её поймать. Местное управление по охране животного мира объявило награду за помощь.

    «Если вы видите косулю на улицах города, сообщите об этом в управление. А затем аккуратно, стараясь не напугать, «сопроводите» ее до прибытия инспекторов. Вознаграждение за помощь в поимке косули — 20 литров бензина. После отлова животное вывезут за город и выпустят в дикую природу», — объяснили 12 ноября в управлении.

    Но предупреждают — животное напугано и двигается хаотично. И в таком состоянии способно убежать очень далеко.

    Напомним, накануне в 40 километрах от Рима ловили сбежавшего из цирка льва. Животное спокойно разгуливало по городу под присмотром полиции. Петербурженка, наблюдавшая за происходящим, рассказала «Фонтанке» о том, что происходило в небольшом приморском городке.

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