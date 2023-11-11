«Смешно и грустно наблюдать». Алла Пугачева ответила тем, кто говорил о ней плохое

Алла Пугачева официально ответила всем, кто в последнее время говорил о ней плохо. СМИ и фан-клубы певицы публикуют 11 ноября послание артистки. Написано едко и даже зло. Пугачева сразу отделяет критиков от «народа».
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.
Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Пугачева.
А также заявила, что для людей «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».
Певица просит хейтеров не считать её деньги и «количество волос на голове».
«Да и не в деньгах счастье, — рассуждает Пугачева. — Свобода — это главное богатство. И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой». Более конкретно мысль не сформулирована.
Напомним, Алла Пугачева вместе со своей семьей уехала из России после начала военной операции на Украине. Часть общества не приняла решение певицы, доходило до оскорблений.
Пугачева вернулась в Россию 3 ноября. На территорию РФ она попала через погранпереход в Псковской области и приехала в Москву. Журналисты быстро узнали об этом и начали охоту за певицей. В ряде СМИ была информация о том, что примадонна приехала на похороны дирижера Юрия Темирканова, так как видели, что ее Rolls-Royce якобы двинулся в сторону Петербурга, а потом машину заметили в Твери. Но на прощании с маэстро певицы не было.
В воскресенье, 5 ноября, стало известно, что Пугачева уехала из России и отдыхает с мужем в Латвии.