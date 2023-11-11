«Смешно и грустно наблюдать». Алла Пугачева ответила тем, кто говорил о ней плохое

Алла Пугачева официально ответила всем, кто в последнее время говорил о ней плохо. СМИ и фан-клубы певицы публикуют 11 ноября послание артистки. Написано едко и даже зло. Пугачева сразу отделяет критиков от «народа».

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.

Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Пугачева.

А также заявила, что для людей «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

