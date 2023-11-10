Глава Дагестана Меликов: в WhatsApp вновь распространяются призывы к несанкционированным акциям

"Убеждены, большая часть дагестанцев осознают, что основная цель авторов - дестабилизировать ситуацию в нашей республике. Они не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана", - написал Меликов.

По словам Меликова, провокаторы, не проявляя изобретательности, рассылают одно и то же сообщение.

Глава Дагестана Сергей Меликов 9 ноября заявил в своем телеграм-канале, что в дагестанском сегменте WhatsApp "вновь распространяются сообщения с призывами к несанкционированным акциям".

Через двое суток после событий в аэропорту Меликов обвинил участников нападения в том, что они «плясали под дудку врагов», причем был назван даже источник пропаганды в соцсетях. Произошедшее он назвал попыткой расколоть российское общество.

Напомним, вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвалась толпа на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива, начались беспорядки. Нападавшие искали евреев.

«Снисхождения не будет никому из виновных, по многим случаям уже возбуждены уголовные дела», — заявил он в специально записанном видеообращении.

Позже Меликов несколько смягчился и заявил, что наказаны будут не все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы, а только те кто нападал на полицейских и устраивал погромы.



Об этом глава республики заявил, комментируя публичное заявление экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - тот призвал простить участников беспорядков.