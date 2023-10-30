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    В беспорядках в аэропорту Махачкалы появились раненые

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    В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом в ночь на 30 октября сообщает министерство здравоохранения республики.

    Точное число пострадавших не уточняется.

    Ранее правительство Дагестана объявило, что в связи с событиями в аэропорту Махачкалы переходит на круглосуточный режим работы. Глава региона Сергей Меликов жестко высказался о беспорядках, назвав их грубым нарушением закона.

    Напомним, вечером 29 октября сотни жителей республики прорвались на территорию терминала и взлетного поля аэропорта в Махачкале. Поводом поступило прибытие рейса из Тель-Авива, собравшиеся выражали поддержку Палестине в конфликте на Ближнем Востоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сам аэропорт закрыли на неделю. Ситуация там, судя по сообщениям местных телеграм-каналов, остается напряженной.

    «Фонтанка» следила за происходящим в режиме онлайн.

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