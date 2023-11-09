Три года за нерешительный поджог. В Пушкине вынесли приговор обманутому аспиранту Грибанову

Пушкинский районный суд вынес приговор аспиранту Политеха Алексею Грибанову, который в апреле 2023 года поджог СПб ГБУ «Историко-литературный музей г. Пушкина», сообщает 9 ноября Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Изначально целью был назначен военкомат, расположенный в соседнем здании. Но у Грибанова не хватило решимости. В итоге его обвинили в хулиганстве.



«Фонтанка» подробно писала о том, как излишне доверчивого 25-летнего аспиранта из Колпино сначала запутали и запугали, а потом навели на военкомат, по пути заставив прихватить канистру с бензином. И всего этого мошенники добились без насилия — только телефонными звонками. Грибанов на допросах потом говорил о гипнозе.

