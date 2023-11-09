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    Три года за нерешительный поджог. В Пушкине вынесли приговор обманутому аспиранту Грибанову

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    Пушкинский районный суд вынес приговор аспиранту Политеха Алексею Грибанову, который в апреле 2023 года поджог СПб ГБУ «Историко-литературный музей г. Пушкина», сообщает 9 ноября Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Изначально целью был назначен военкомат, расположенный в соседнем здании. Но у Грибанова не хватило решимости. В итоге его обвинили в хулиганстве.

    «Фонтанка» подробно писала о том, как излишне доверчивого 25-летнего аспиранта из Колпино сначала запутали и запугали, а потом навели на военкомат, по пути заставив прихватить канистру с бензином. И всего этого мошенники добились без насилия — только телефонными звонками. Грибанов на допросах потом говорил о гипнозе.

    В последний момент в нем проснулся инстинкт самосохранения. Жечь здание комиссариата и якобы принадлежащий военкому автомобиль он отказался. Вероятно, не последнюю роль в решении сыграли замеченные неподалёку сотрудники правоохранительных органов. Команда облить бензином музей по соседству такого неприятия уже не вызвала.

    Грибанов вылил на стену жидкость из пластиковой бутылки и поджег её. Но пламя не разгорелось, и здание не пострадало. Наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого на Оранжерейной улице в Пушкине через 15 минут после попытки поджога.

    В итоге суд назначил Грибанову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

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    Алексей ГрибановПоджигатель
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