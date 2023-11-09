Минобороны: у побережья Крыма уничтожен «Нептун»

Противокорабельная ракета «Нептун» была обнаружена и уничтожена у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны России вечером 9 ноября.
Отмечается, что попытку атаки совершили около 17:40 по московскому времени. Ракету уничтожили «дежурными средствами ПВО» над акваторией Черного моря.
Ранее об уничтожении воздушной цели рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — написал он в своем телеграм-канале.
Накануне, 7 ноября, была зафиксирована попытка атаки на Крым беспилотниками. По данным Минобороны, были уничтожены 9 беспилотников, еще восемь были перехвачены.
Как сообщал глава Севастополя, обломки одного из них упали во дворе частного дома, расположенного в Орловке.