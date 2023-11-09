Прокурор попросил по шесть лет колонии для собиравших данные об автомобиле и месте жительства Дарьи Дугиной

Бывшего сотрудника полиции Ивана Рыбина представитель гособвинения попросил приговорить к шести годам колонии за передачу сведений об автомобиле и месте жительства убитой Дарьи Дугиной. Для Даниила Чаудхури, которому, как считает следствие, Рыбин передал данные, прокурор просит два года колонии, передает 9 ноября ТАСС.
Рыбина и Чаудхури просят признать виновными в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (ст. 137 УК РФ). Рыбину также вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Ранее бывший сотрудник ГИБДД Рыбин в Басманном суде Москвы признал вину в сборе и передаче информации о журналистке Дарье Дугиной. Согласно материалам дела, для Рыбина «пробивать» информацию о людях было источником дополнительного дохода. Этим воспользовались организаторы убийства Дугиной.
В мае этого года в Туле Пролетарский районный суд приговорил фигурантов дела о подделке документов, которыми пользовались убийцы Дарьи Дугиной. Они получили по три года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Кузнецова Андрея и Сучкова Александра осудили по части 4 статьи 327 УК РФ («Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение»). Также суд на 2,5 года постановил лишить осужденных права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов или мессенджеров.