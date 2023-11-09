Прокурор попросил по шесть лет колонии для собиравших данные об автомобиле и месте жительства Дарьи Дугиной

Бывшего сотрудника полиции Ивана Рыбина представитель гособвинения попросил приговорить к шести годам колонии за передачу сведений об автомобиле и месте жительства убитой Дарьи Дугиной. Для Даниила Чаудхури, которому, как считает следствие, Рыбин передал данные, прокурор просит два года колонии, передает 9 ноября ТАСС.



Рыбина и Чаудхури просят признать виновными в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (ст. 137 УК РФ). Рыбину также вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

