Под Петербургом спасли лису — ее зажало рельсами

У станции «Лаврики» под Петербургом спасли дикую лису. Она застряла между рельсами и не могла выбраться. Как рассказал «Фонтанке» читатель Дмитрий, лису обнаружил его коллега утром 9 ноября. Он шел домой через ж/д пути недалеко от станции «Лаврики», было темно.



В какой-то момент мужчину кто-то укусил — это была лиса, которую зажало рельсами. Она увидела человека и испугалась.