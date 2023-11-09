Под Петербургом спасли лису — ее зажало рельсами

У станции «Лаврики» под Петербургом спасли дикую лису. Она застряла между рельсами и не могла выбраться. Как рассказал «Фонтанке» читатель Дмитрий, лису обнаружил его коллега утром 9 ноября. Он шел домой через ж/д пути недалеко от станции «Лаврики», было темно.
В какой-то момент мужчину кто-то укусил — это была лиса, которую зажало рельсами. Она увидела человека и испугалась.
«Он сфотографировал ее и прислал мне, а сам поехал в поликлинику делать уколы. Я уже по фотографии понял, что лиса жива, и еще есть шанс ее спасти. Я сразу начал во все колокола звонить», — рассказывает Дмитрий.
Мужчина вызвал на место МЧС и спасателей-добровольцев команды «Легион». Они приехали и вытащили животное.
читатель «Фонтанки»
Как рассказали в «Легионе», у лисы перебиты задние лапы, сейчас ее везут на снимок в центр помощи диким животным «Велес».
читатель «Фонтанки»
Пока непонятно, как лису могло зажать между рельсами. Как пояснил Дмитрий, часть, где лежала лиса, это не стрелка, а дополнительный элемент жесткости, ставящийся у мостов, он проходит между рельсами.
Ранее в Хабаровском крае спасли 3-месячного тигренка. Его нашли на трассе местные жители.