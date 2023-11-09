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    Просьба «говорить по-петербургски» закончилась стрельбой в Купчино

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    Молодого человека задержали после стрельбы в человека в два раза старше во Фрунзенском районе Петербурга.

    В полицию об инциденте во дворе дома на Купчинской улице сообщили очевидцы накануне около половины одиннадцатого вечера, стало известно «Фонтанке» 9 ноября. На месте наряд полиции задержал 19-летнего разнорабочего. По предварительной информации, он дважды выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону 45-летнего местного жителя. Последний просил его вести себя подобающе и не шуметь в позднее время.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого доставили в отдел. Ночь он провел в камере.

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