В Смольном рассказали, когда в небе над Петербургом начнут тестировать беспилотники

Смольный ждёт запуска экспериментального правового режима, который позволит проводить в горле испытания беспилотников, не раньше 1 квартала 2024 года. Об этом рассказала глава Агентства внешнего транспорта (АВТ), подведомственного комитета по транспорту, Александра Бахмутская в ходе «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35».



«Нам стало известно, что Минэкономразвития в ближайший месяц повторно запросит все согласования», — сказала она. Пока не хватает согласования по линии силовых ведомств. «Это связано с безопасностью полетов», — пояснила глава АВТ.