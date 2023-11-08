В Смольном рассказали, когда в небе над Петербургом начнут тестировать беспилотники

Смольный ждёт запуска экспериментального правового режима, который позволит проводить в горле испытания беспилотников, не раньше 1 квартала 2024 года. Об этом рассказала глава Агентства внешнего транспорта (АВТ), подведомственного комитета по транспорту, Александра Бахмутская в ходе «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35».
«Нам стало известно, что Минэкономразвития в ближайший месяц повторно запросит все согласования», — сказала она. Пока не хватает согласования по линии силовых ведомств. «Это связано с безопасностью полетов», — пояснила глава АВТ.
По словам Александры Бахмутской, сейчас в Петербурге действуют исключения по полетам, но город наработал хорошую практику отслеживания полетов беспилотников с использованием транспондеров.
«Надеемся, что ведомства, которые участвкют в согласовании ЭПР, более благосклонно посмотрят на нашу заявку. Но раньше 1 квартала следующего года мы не будем понимать, есть ли у нашего ЭПР право на согласование» — отметила она.
Минэкономики инициировало в Петербурге тестирование беспилотных авиационных систем в начале 2023 года. Пилотный проект в рамках ЭПР предполагалось начать весной, но вместо этого небо над Северной столицей сначала вовсе закрыли для дронов, а затем открыли, но продолжили тщательно фильтровать заявки.