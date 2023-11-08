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    Стало известно, что Алла Пугачева делала в России

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    Народная артистка СССР и певица Алла Пугачева в пятницу, 3 ноября, записала в тверской студии звукозаписи «Салам» три песни для личного использования. Об этом рассказал основатель студии и звукорежиссер Игорь Лалетин, передает в среду, 8 ноября, РИА Новости.

    «Cпела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого конкретно]. Наша задача — записать вокал… Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь», — рассказал Лалетин.

    Также звукорежиссер уточнил, что песни «не для релиза, для своих». По его словам, они с Пугачевой вспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, «и она уехала».

    Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию на этой неделе. На территорию РФ она попала через погранпереход в Псковской области и приехала в Москву. Журналисты быстро узнали об этом и начали охоту за певицей. В ряде СМИ была информация о том, что примадонна приехала на похороны дирижера Юрия Темирканова, так как видели, что ее Rolls-Royce якобы двинулся в сторону Петербурга, а потом машину заметили в Твери. Но на прощании с маэстро звезды не было.

    В воскресенье, 5 ноября, стало известно, что Пугачева уехала из России и отдыхает в Латвии.

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