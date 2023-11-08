Стало известно, что Алла Пугачева делала в России

Народная артистка СССР и певица Алла Пугачева в пятницу, 3 ноября, записала в тверской студии звукозаписи «Салам» три песни для личного использования. Об этом рассказал основатель студии и звукорежиссер Игорь Лалетин, передает в среду, 8 ноября, РИА Новости.

«Cпела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого конкретно]. Наша задача — записать вокал… Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь», — рассказал Лалетин.



Также звукорежиссер уточнил, что песни «не для релиза, для своих». По его словам, они с Пугачевой вспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, «и она уехала».