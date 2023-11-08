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    Бастрыкин поручил возбудить дело об убийстве после гибели беременной в «Мерседесе», затонувшем в Неве

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    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Убийство» в связи с гибелью беременной женщины в Рыбацком. Об этом ведомство сообщает 8 ноября. Ранее дело по статье о нарушении ПДД было возбуждено полицией и расследовалось сотрудниками главка.

    «ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу инициировало перед прокурором вопрос передачи уголовного дела по данному факту из органов внутренних дел в свое производство», — сказано в сообщении.

    Трагедия произошла вечером 5 ноября. По предварительной версии, водитель старенького «Мерседеса» остановил машину на уклоне грунтовой дороги недалеко от дома 18, корп. 2, по Рыбацкому проспекту. При этом автомобиль он якобы не поставил на ручник. В итоге транспортное средство довольно быстро скатилось с берега в Неву. В салоне была беременная многодетная мать, она погибла. Водителя на следующий день задержали, а еще через день суд отправил его в СИЗО.

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