«Гонконгский грипп» гуляет по России: заболевших нашли еще в двух регионах

Новые случаи «гонконгского гриппа» выявили на Дальнем Востоке России и в Забайкалье. Об этом 7 ноября сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.



На минувшей неделе, с 30 октября по 5 ноября, впервые в эпидемическом сезоне 2023/24 года вирусы гриппа А/H3N2 обнаружили в Забайкальском крае. Один случай гриппа, этиологически связанный с вирусом гриппа А (H3N2), зарегистрировали в Сахалинской области. 3 ноября о первых трех случаях «гонконгского гриппа» сообщал Роспотребнадзор Тюменской области, а СМИ писали об одном заболевшем в Орле.