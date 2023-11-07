«Гонконгский грипп» гуляет по России: заболевших нашли еще в двух регионах

Новые случаи «гонконгского гриппа» выявили на Дальнем Востоке России и в Забайкалье. Об этом 7 ноября сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.
На минувшей неделе, с 30 октября по 5 ноября, впервые в эпидемическом сезоне 2023/24 года вирусы гриппа А/H3N2 обнаружили в Забайкальском крае. Один случай гриппа, этиологически связанный с вирусом гриппа А (H3N2), зарегистрировали в Сахалинской области. 3 ноября о первых трех случаях «гонконгского гриппа» сообщал Роспотребнадзор Тюменской области, а СМИ писали об одном заболевшем в Орле.
Штамм H3N2, названный «гонконгским гриппом», был впервые обнаружен в 1968 году в Гонконге. Вирус стал причиной так называемой «третьей пандемии гриппа» в XX веке, которая за три года унесла жизни до 4 миллионов человек. Чаще всего от него страдали люди старше 65 лет. Вирус распространялся очень быстро: за 2–3 недели в Гонконге им заразились около полумиллиона человек.
При заболевании H3N2 у человека стремительно развивается клиническая картина. Температура поднимается выше 39 градусов, появляется сухой кашель, закладывает нос, болит голова, ломит все тело. Тяжелое состояние длится около пяти дней.
Штамм А/H3N2 приходит в Россию не впервые. В прошлом году его завезли из Египта.